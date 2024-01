Star+: ¿qué películas nominadas a los Premios Oscar 2024 se pueden ver en la plataforma?

La película ha sido nominada a los Oscar 2024 en la categoría de Mejor Canción Original por la emotiva composición "The Fire Inside" . En la competencia por este galardón, se enfrenta a películas como "Barbie", "American Symphony" y "Killers of the Flower Moon".

Bajo la dirección de Eva Longoria, el elenco incluye a Jesse García, Annie González, Dennis Haysbert, Emilio Rivera, Tony Shalhoub y Pepe Serna. Este conjunto de talento da vida a la fascinante historia de Montañez y su impacto en la industria de los snacks.

Embed - Becky G - The Fire Inside (Official Music Video)

Resistencia - The Creator

Se trata de la película más vista en Star+ a nivel mundial. La trama se desarrolla en un futuro distópico, durante una guerra entre humanos y fuerzas de inteligencia artificial. Joshua, un exagente de fuerzas especiales, es reclutado para asesinar al Creador, arquitecto de una avanzada inteligencia artificial que ha creado una misteriosa arma con el potencial de poner fin a la guerra y a la humanidad. Durante su misión, Joshua descubre que la IA a la que debe destruir tiene la forma de una niña.

La película de 2 horas y 15 minutos y fue dirigida por Gareth Edwards. Fue nominada a los Premios Oscar 2024 en la categoría de Mejor Sonido, compitiendo contra otras películas como "Maestro", "Mission: Impossible Dead Reckoning Part One", "Oppenheimer" y "The Zone of Interest"; y Mejores efectos visuales, donde se enfrenta a Godzilla Minus One, Guardianes de la Galaxia Vol 3, Mission: Impossible Dead Reckoning Part One y Napoleón.