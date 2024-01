Netflix: ¿Qué películas nominadas a los Premios Oscar 2024 se pueden ver en la plataforma?

Sin embargo, no todas las películas están en la plataforma de la N roja. Algunas se encuentran en otras webs, otras exclusivamente en cines o aún por estrenarse, como "The Color Purple", "Past Lives", "Perfect Days" y "The Zone of Interest".

Fue nominada a los Premios Oscar en las categorías de Mejor Película Internacional y Mejor Maquillaje y Peluquería. El elenco principal incluye a Enzo Vogrincic, Agustín Pardella, Matías Recalt, Esteban Bigliardi, Diego Vegezzi, Fernando Contigiani García, Esteban Kukuriczka, Francisco Romero, Rafael Federman y Valentino Alonso.

Nyad

La película sigue la historia de Diana Nyad, quien a los 60 años se propone cumplir un desafío aparentemente imposible: nadar 177 km en mar abierto desde Cuba hasta la Florida.

Fue nominada a Mejor Actriz Protagonista para Nyad y Mejor Actriz de Reparto para Jodie Foster. El elenco principal incluye a Annette Bening, Jodie Foster, Rhys Ifans, Ethan Jones Romero, Luke Cosgrove, Jeena Yi y Eric T. Miller.

The eternal memory – La memoria infinita

Es un documental que sigue la vida del destacado periodista chileno Augusto Góngora mientras enfrenta el Alzheimer junto a su esposa Paulina Urrutia. La película ha sido nominada a Mejor Película Documental.

El conde

Augusto Pinochet nunca murió, pues es un vampiro que tras 250 años decide morir una vez por todas por su complicada situación familiar y por la deshonra de su figura (le molesta que lo acusen de ladrón y no de asesino). Durante el film, una voz en off en inglés, va contando la historia de cómo el conde realiza su periplo durante sus 250 años de existencia, que es una voz de mujer y que, por su timbre, es idéntica a la de la ex primer ministro británica Margaret Thatcher, amiga incondicional de Pinochet en la vida real.

La película ha sido nominada a Mejor Dirección de Fotografía.

American symphony

Este documental íntimo sigue al músico Jon Batiste mientras intenta componer una sinfonía, al mismo tiempo que su esposa, la escritora Suleika Jaouad, enfrenta un tratamiento contra el cáncer.

La película ha sido nominada a Mejor Canción por "It Never Went Away". El elenco principal incluye a Jon Batiste y Suleika Jaouad.

Maestro

La película narra la compleja y duradera relación entre el legendario músico Leonard Bernstein y Felicia Montealegre Cohn Bernstein.

Ha recibido varias nominaciones en los Premios de la Academia, incluyendo Mejor Película, Mejor Actriz Protagonista (Carey Mulligan), Mejor Actor Protagonista (Bradley Cooper), Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Sonido, Mejor Cinematografía y Mejor Guion Original.

El reparto principal incluye a Bradley Cooper, Carey Mulligan, Matt Bomer, Maya Hawke, Sarah Silverman, Josh Hamilton, Scott Ellis, Gideon Glick, Sam Nivola, Alexa Swinton y Miriam Shor.

Nimona

La historia se desarrolla en un mundo medieval futurista donde acusan injustamente a un caballero de un crimen. La única esperanza para demostrar su inocencia es Nimona, una adolescente metamorfa a quien él había jurado matar.

La película ha sido nominada a Mejor Película Animada. El reparto principal incluye a Chloë Grace Moretz, Riz Ahmed, Eugene Lee Yang, Frances Conroy, Lorraine Toussaint, Beck Bennett, Indya Moore, RuPaul Charles, Julio Torres y Sarah Sherman.

Rustin

La película sigue al activista Bayard Rustin mientras lidia con el racismo y la homofobia al orquestar la Marcha sobre Washington de 1963, contribuyendo a cambiar el curso de la historia de los derechos civiles.

Recibió una nominación a Mejor Actor Protagonista para Colman Domingo. El reparto principal incluye a Colman Domingo, Chris Rock, Glynn Turman, Aml Ameen, Gus Halper, CCH Pounder, Da’Vine Joy Randolph, Johnny Ramey, Michael Potts, Jeffrey Wright y Audra McDonald.