¿Daft Punk, Ariana Grande y The Weknd van a actuar en el Súper Bowl 2021? La NFL aún no confirmó quiénes serán los protagonistas del show de medio tiempo. Sin embargo, el representante de The Weeknd afirmó a la revista Billboard que el cantante invirtió 7 millones de dólares para que ese espectáculo sea inolvidable.