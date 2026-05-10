Quiénes serán los artistas de la apertura del Mundial 2026: la FIFA confirmó los shows de la triple ceremonia inaugural

La FIFA confirmó los artistas que participarán en la triple ceremonia de apertura del Mundial 2026, que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá con shows en vivo.

La FIFA confirmó los artistas que participarán en la triple ceremonia de apertura del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

El Mundial de Fútbol 2026 comenzará el jueves 11 de junio con una apertura inédita y musical en tres sedes distintas , donde la FIFA confirmó la participación de artistas internacionales de primer nivel. La ceremonia incluirá espectáculos en México, Estados Unidos y Canadá, con figuras como Katy Perry, Anitta, Maná y Alanis Morissette , entre otros.

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La primera ceremonia será en el Estadio Azteca, en el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

La FIFA confirmó la presencia de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla , con la posibilidad de sumar más artistas.

El show comenzará 90 minutos antes del partido , previsto para las 11:30 (hora local).

La segunda gran cita será en Estados Unidos, en el duelo entre Estados Unidos y Paraguay .

Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Los Ángeles Azules y Maná encabezarán la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Banorte, en un espectáculo que mezclará música, danza y arte folclórico antes del partido inaugural. pic.twitter.com/18IpCFOves

El espectáculo contará con artistas como Katy Perry, Anitta, Future, LISA, Rema y Tyla, en lo que será la ceremonia más grande de la inauguración.

El inicio está pautado 90 minutos antes del partido, a las 01:30 (hora de España).

Embed Anitta é anunciada como ato de abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos ao lado de nomes como LISA, Katy Perry, Rema, Tyla e mais! pic.twitter.com/CCOMgX8X9L — BCharts (@bchartsnet) May 9, 2026

Viernes 12 de junio – Toronto

La tercera ceremonia será en Canadá, previa al encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.

Ya fueron confirmados Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince. El show comenzará a las 13:30 (hora local).

Embed @FIFAcom has officially confirmed the star-studded lineup for the historic Canadian Opening Ceremony at the @FIFAWorldCup.

The celebration will feature performances from Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, and Michael Bublé.

As football takes center stage, Canada is… pic.twitter.com/WLEu8hu5MR — RevolvePlus (@RevolvePlus) May 9, 2026

Un Mundial con apertura inédita y figuras globales

La FIFA destacó que esta será la primera vez que un Mundial tenga una ceremonia de inauguración distribuida en tres países y dos días consecutivos, con un fuerte componente musical y cultural.

El evento deportivo también contará con un himno oficial interpretado por Shakira, titulado Dai Dai, que acompañará la previa del torneo.

Con esta propuesta, el Mundial 2026 combinará fútbol y espectáculos en vivo en una apertura que busca ser una de las más grandes de la historia del deporte, con la participación de artistas de alcance mundial y distintos géneros musicales.