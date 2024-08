Tamara Pettinato renunció a Bendita: "No vuelvo después del maltrato"

Durante su visita al programa Ángel Responde del streaming de Bondi, el conductor comenzó por leer el mensaje que envió Tamara Pettinato para confirmar su salida de Bendita. " No vuelvo después del maltrato que me dieron el viernes cuando no estuve . Se dan el lujo de decirme que esta semana no vaya porque en las redes dicen ", expresó la expanelista.

De esta manera, Casella quiso dejar en claro que no querían este desenlace: " No es sólo en las redes, es una cuestión de clima, y de verdad créeme que la idea era preservarla a ella . Yo ya había manifestado, 'tal tape el viernes'. Yo no la puedo despedir, y ahora entiendo que se está yendo sola". Ante estas palabras, Ángel De Brito aseguró que le "está haciendo un favor" y sumó una nueva polémica a su historial.

Tamara Pettinato renuncia bendita.mp4

El descargo de Tamara Pettinato tras la difusión de los videos de Alberto Fernández

Tras la ausencia de la periodista en los espacios en los que trabaja debido al escándalo que se generó por la filtración de las imágenes, reapareció en su programa Final Feliz en Blender y realizó un descargo en el que aseguró que "no tiene nada que aclarar".

Al hablar públicamente por primera vez sobre las imágenes, Pettinato expresó: "Que soy puta, que soy gato, que soy prostituta, que tengo una asociación ilícita, que fui a pedir por mi hermano para que me protejan, que también me quise levantar a Milei, que me escapé, que me escondí, que me voy a ir a vivir a otro país, que fue en pandemia, que entré a la Casa Rosada escondida en un baúl y salí escondida en el baúl, que cobré u$s1.500 por un trabajo que me consiguió él, que tengo contratos en el Estado y saqué provecho".

"Estas son algunas de las cosas que escuché durante una semana sobre mí por haber ido a comer un día a la Casa Rosada después de grabar una entrevista", agregó. En esa misma línea, la periodista lanzó: "Hay un villano en esta historia y no soy yo".

Finalmente, Tamara Pettinato se refirió a su ausencia en los medios tras la difusión de las imágenes y aseguró: "No me escondí, no me escapé, no tengo por qué esconderme, me guardé unos días en mi casa por el golpe emocional. No se lo deseo a nadie, es algo que yo no quise nunca".