Fantino a Burlando: "Defiende a Darthés y a Florencia Peña, es como ser técnico de Boca y River al mismo tiempo"

"Te puedo pasar una lista enorme que te va a hacer todo tipo de ruidos. Nosotros asistimos en el estudio a muchísimas chicas del colectivo feminista", comenzó diciendo Burlando, quien subrayó: "No hay que mezclar las cosas porque caemos en la mezcla que cometen los que sí son dignos de crítica, como los funcionarios públicos, a quienes les garpamos (sic) nosotros el sueldo".

En ese marco, el abogado cuestionó, con un rictus de enojo, haber "metido esa pregunta en medio de un tema de orden público de violencia de género".

El tema no quedó ahí y Burlando explicó: "Darthés está bajo la lupa de la justicia brasilera, mi asesoramiento fue en los momentos iniciales. Yo no prejuzgo ni a mi peor enemigo, hay que esperar". En este punto, marcó una diferencia: "Por lo visto y oído de estos dos funcionarios (Iglesias y Wolff), me alcanza y me sobra para recurrir a la Justicia Penal, a la Justicia Civil, al Consejo de la Mujer, al Ministerio de la Mujer y al Inadi".

La respuesta de Thelma Fardin a Fernando Burlando

Después de haber visto a Burlando en televisión apoyando a Florencia Peña y hablando sobre la causa contra Juan Darthés, Fardin escribió en su cuenta de Twitter: “Mi abusador no está ‘bajo la lupa’, como dijo su ex abogado defensor. Está acusado por violación agravada con fecha de juicio en menos de cuatro meses gracias a que tres ministerios públicos fiscales de tres países diferentes consideraron que hay prueba más que suficiente para acusarlo”.

A su vez comparó su caso con el de la conductora, y dijo: “A pesar de ser un delito de los llamados ‘delitos que suceden en la oscuridad’, la perspectiva de género debe aplicarse en todo tipo de casos, no solo en los que la evidencia es pública”. En ese sentido, remarcó: “Somos muy pocas las que tenemos voz; debemos seguir levantándola por todas aquellas invisibilizadas que sufren los mismos tipos de violencia y cinismos”.