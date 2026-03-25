Condenaron a 15 años de prisión a Santiago Martínez por tentativa de homicidio a su expareja Emily Ceco

El exparticipante de "Love is Blind" también fue acusado de privación ilegal de la libertad y lesiones físicas reiteradas, agravadas por violencia de género.

La Justicia dictó este miércoles una condena de 15 años de prisión para Santiago Martínez , ex participante del reality "Love is Blind Argentina", por tentativa de femicidio , privación ilegal de la libertad y lesiones reiteradas contra su expareja Emily Ceco .

La sentencia se conoció tras un juicio oral al que se llegó luego de que la querella rechazara un acuerdo previo propuesto por la defensa, que buscaba reducir la pena.

Durante la lectura del fallo, la víctima se mostró visiblemente emocionada, abrazada a su abogado Roberto Castillo y a familiares cercanos, mientras el acusado mantuvo una actitud tensa y silenciosa. A continuación, conocé los detalles.

Santiago Martínez fue hallado culpable por un tribunal que valoró las pruebas presentadas durante el juicio oral, incluyendo testimonios, registros y peritajes que confirmaron la tentativa de homicidio y las agresiones físicas reiteradas contra Emily Ceco.

La pena de 15 años fue determinada considerando también el contexto de violencia de género , lo que constituye un agravante legal.

La defensa había solicitado un juicio abreviado para obtener una reducción de la pena, pero la querella, encabezada por el abogado Roberto Castillo, rechazó la propuesta, argumentando que el caso requería un debate completo dada la magnitud de los hechos.

Además, la condena establece medidas de protección para Emily Ceco, asegurando que pueda mantener distancia y resguardo frente a su agresor.

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El testimonio de Emily Ceco: cómo fue el juicio

Durante las audiencias, Emily Ceco relató con detalle los episodios de violencia que sufrió a manos de Martínez. "Mientras yo declaraba, me contaron que él se estrujaba las manos, se pegaba trompadas. Me hace pensar que incluso en ese momento él se hubiera levantado a pegarme delante de los jueces", detalló en una nota para el programa "La mañana con Moria".

En su testimonio, describió cómo perdió el control al escuchar al acusado. "Las emociones no las podía controlar, por eso no pude estar en esa audiencia. De hecho, terminé siendo asistida por la ambulancia", explicó Ceco cuando Federico Seeber le preguntó si pudo estar presente en el momento en que el acusado daba su argumento.

"Casi me desmayo, me bajó muchísimo la presión. Tuve muchísimos vómitos, casi no llego al baño", detalló.

santiago martinez1 Gentileza: Todo Noticias

Emily también señaló que Martínez intentó presentarla como la agresora en varias declaraciones, pese a la diferencia física y de fuerza entre ambos: "Por lo poco que escuché, lo escuché mintiendo muchísimo. Dijo que la ‘loca’ de la pareja era yo, que yo le pegaba... Para poner en contexto lo que estamos hablando, yo mido 1.60 y peso 48 kilos. Él mide 1.90 y pesa 90 kilos".

Al finalizar la lectura del veredicto, expresó alivio y esperanza. "No lo puedo creer. Siento que se terminó, por fin voy a tener paz. Se hizo justicia por mí, por Nicole, por Carolina, por Pamela, que también fueron víctimas de Santiago Martínez", dijo en diálogo con "Puro Show", mencionando ex parejas de su ex esposo.

Y agregó: "Es bastante reparador. Tengo 15 años de paz, no sé qué va a suceder cuando él salga, pero espero que la Justicia también me acompañe cuando quede en libertad".