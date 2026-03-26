Gran Hermano Generación Dorada: Mavinga abandonó la competencia

La producción confirmó que la participante optó por dejar el juego de manera voluntaria.

La participante Jenny Mavinga abandonó la casa de Gran Hermano Generación Dorada por decisión propia y puso fin a su participación en el reality, por lo que, la salida se produjo sin instancia de eliminación y respondió a una decisión personal de la jugadora.

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La producción confirmó que optó por dejar el juego de manera voluntaria. Esta determinación interrumpió su continuidad dentro de la competencia y generó un cambio en la dinámica interna de la casa.

El programa mostró el momento en el que Mavinga se despidió de sus compañeros antes de abandonar el aislamiento, muy conmovida. “Hice todo el esfuerzo para poder seguir, estoy feliz de ser parte de esto y de la forma que nos cuidaste. Los quiero a todos. Gracias por compartir y por la oportunidad” , expresó.

Finalmente, la participante cerró así su paso por el ciclo en medio de un contexto que impactó en la convivencia del grupo y en su vida.

La salida de Mavinga modificó el desarrollo del juego, ya que la casa perdió a uno de sus integrantes sin intervención del voto del público, aunque, el reality continúa con normalidad tras su partida.

Por su parte, Gran Hermano también se despidió de la jugadora con unas sentidas palabras: “Sos una gran jugadora pero además fuiste y sos una excelente persona. Te voy a extrañar mucho”.

El "derecho a replica" de Carmiña con Mavinga

Hace tan solo unos días, el supremo le otorgó el “derecho a réplica” a la ex participante Carmiña Masi, quien había sido expulsada del reality por comentarios racistas contra Jenny Mavinga.

La periodista ingresó al juego estrictamente para ofrecer unas honestas disculpas a la participante y arrepentirse de sus dichos frente a las cámaras: “Tengo palabras atragantadas que no me dejan tranquila, necesito decirtelas personalmente. Primero te quiero pedir disculpas en esto que sería un frente a frente virtual".

"Me equivoqué muy grande contigo y son disculpas sinceras porque no era la forma en la que me quería mostrar. Me sigue dando vergüenza lo que pasó”, expresó Carmiña, visiblemente arrepentida.

“Lo que dije fue, mientras desayunaba con los chicos y vos te divertías con los demás en el patio, ‘mirá, parece que recién bajó del barco’. Los que estaban conmigo se rieron. No lo justifico porque fue una mala mía y capaz lo hicieron como mecanismo de defensa”, confesó la exhermanita bajo la mirada de la participante.

“De verdad te pido disculpas y desde el fondo de mi corazón te digo que estoy arrepentida”, concluyó.

Sin mostrar rencor por lo sucedido semanas atrás, Mavinga se mostró conciliadora ante la presencia de Carmiña y aceptó sus disculpas.