Gran Hermano Generación Dorada vivió un momento de pura tensión durante la gala de este martes. El supremo le otorgó el “derecho a réplica” a la ex participante Carmiña Masi, quien había sido expulsada del reality por comentarios racistas contra Jenny Mavinga.
Gran Hermano Generación Dorada: Carmiña Masi tuvo su "derecho a réplica" y le pidió perdón a Jenny Mavinga
La periodista ingresó para ofrecer sus disculpas a la participante y arrepentirse de sus dichos frente a las cámaras.
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La periodista ingresó al juego estrictamente para ofrecer unas honestas disculpas a la participante y arrepentirse de sus dichos frente a las cámaras: “Tengo palabras atragantadas que no me dejan tranquila, necesito decirtelas personalmente. Primero te quiero pedir disculpas en esto que sería un frente a frente virtual".
"Me equivoqué muy grande contigo y son disculpas sinceras porque no era la forma en la que me quería mostrar. Me sigue dando vergüenza lo que pasó”, expresó Carmiña, visiblemente arrepentida.
A pesar de la aclaración de Santiago Del Moro y de Gran Hermano en su momento, Mavinga desconocía las declaraciones exactas que llevaron a Carmiña a su expulsión.
El pedido de disculpas de Carmiña a Mavinga
“Lo que dije fue, mientras desayunaba con los chicos y vos te divertías con los demás en el patio, ‘mirá, parece que recién bajó del barco’. Los que estaban conmigo se rieron. No lo justifico porque fue una mala mía y capaz lo hicieron como mecanismo de defensa”, confesó la exhermanita bajo la mirada de la participante.
“De verdad te pido disculpas y desde el fondo de mi corazón te digo que estoy arrepentida”, concluyó.
Sin mostrar rencor por lo sucedido semanas atrás, Mavinga se mostró conciliadora ante la presencia de Carmiña y aceptó sus disculpas.
“No tengo rencor y cuando vos quieras o cuando salga, seguramente, me podrás ubicar. Te perdono de todo corazón y lamento que eso haya provocado tu salida. A mí me gustaba tu juego”, le dijo, sellando las diferencias entre ellas.
A pesar del emotivo momento, las redes volvieron a apuntar contra Carmiña por omitir la totalidad de sus dichos en la disculpa, volviendo a poner el foco sobre las polémicas declaraciones.
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