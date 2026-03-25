SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
25 de marzo 2026 - 10:15

Gran Hermano Generación Dorada: Carmiña Masi tuvo su "derecho a réplica" y le pidió perdón a Jenny Mavinga

La periodista ingresó para ofrecer sus disculpas a la participante y arrepentirse de sus dichos frente a las cámaras.

Carmiña tuvo su derecho a replica.

Carmiña tuvo su "derecho a replica".

La periodista ingresó al juego estrictamente para ofrecer unas honestas disculpas a la participante y arrepentirse de sus dichos frente a las cámaras: “Tengo palabras atragantadas que no me dejan tranquila, necesito decirtelas personalmente. Primero te quiero pedir disculpas en esto que sería un frente a frente virtual".

Informate más

"Me equivoqué muy grande contigo y son disculpas sinceras porque no era la forma en la que me quería mostrar. Me sigue dando vergüenza lo que pasó”, expresó Carmiña, visiblemente arrepentida.

A pesar de la aclaración de Santiago Del Moro y de Gran Hermano en su momento, Mavinga desconocía las declaraciones exactas que llevaron a Carmiña a su expulsión.

El pedido de disculpas de Carmiña a Mavinga

“Lo que dije fue, mientras desayunaba con los chicos y vos te divertías con los demás en el patio, ‘mirá, parece que recién bajó del barco’. Los que estaban conmigo se rieron. No lo justifico porque fue una mala mía y capaz lo hicieron como mecanismo de defensa”, confesó la exhermanita bajo la mirada de la participante.

“De verdad te pido disculpas y desde el fondo de mi corazón te digo que estoy arrepentida”, concluyó.

Sin mostrar rencor por lo sucedido semanas atrás, Mavinga se mostró conciliadora ante la presencia de Carmiña y aceptó sus disculpas.

“No tengo rencor y cuando vos quieras o cuando salga, seguramente, me podrás ubicar. Te perdono de todo corazón y lamento que eso haya provocado tu salida. A mí me gustaba tu juego”, le dijo, sellando las diferencias entre ellas.

A pesar del emotivo momento, las redes volvieron a apuntar contra Carmiña por omitir la totalidad de sus dichos en la disculpa, volviendo a poner el foco sobre las polémicas declaraciones.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias