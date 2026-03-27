Escandalo en Gran Hermano Generación Dorada por nuevos comentarios discriminatorios dentro de la casa

Tras lo sucedido con los comentarios racistas sobre Jenny Mavinga, surgieron nuevos comentarios que generaron indignación.

Gran Hermano Generación Dorada volvió a quedar en el centro de la polémica tras la difusión de un video que generó un fuerte rechazo en redes sociales y en distintos programas de televisión.

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Los participantes Nazareno y La Maciel fueron señalados por protagonizar un episodio con expresiones discriminatorias dentro de la casa, lo que desató una ola de críticas y pedidos de sanción.

Las imágenes registradas en una de las habitaciones, muestran a ambos jugadores en una escena que rápidamente fue calificada como ofensiva.

Durante una especie de juego o intercambio, La Maciel le preguntó a su compañero: “¿Qué harías si te aparece una persona de color marrón en la calle?” .

La respuesta de Nazareno generó inmediata indignación: “Cruzo” , dijo en un primer momento.

Lejos de retractarse, profundizó sus dichos: “Corro. Me quejo, que se vayan”, agregó ante las cámaras que transmiten las 24 horas.

El episodio no terminó allí. Otros participantes que se encontraban en el lugar, Manuel y Yipio, reaccionaron celebrando los comentarios.

“¡Perfecto! ¡Aprobado!”, exclamaron, lo que aumentó aún más el rechazo por lo ocurrido.

Gran Hermano video comentarios discriminatorios

Mavinga reaccionó en vivo a los comentarios racistas de Carmiña: “Muestra lo que es”

Tras abandonar la casa, Jenny Mavinga reapareció en pantalla el jueves por la noche para hablar sobre su salida, su juego y el pedido de disculpas de Carmiña Masi, participante expulsada por realizar comentarios racistas contra ella.

Durante el programa le mostraron a la participante un tape con las polémicas declaraciones de su ex compañera. Cuando los dichos irreproducibles aparecieron en la pantalla, Mavinga se mostró serena al escuchar los comentarios y se limitó a decir que su compañera habló desde un lugar de envidia e inferioridad: “Lo estaba disfrutando porque la forma cuando habla, te das cuenta, pero me da lástima por ella”, reaccionó.

“La única cosa que yo puedo ver en ella es envidia. Sentirse inferior para poder hablar así de una persona”, dedujó al ver las imágenes que causaron tanto impacto en el afuera.

Aunque aclaró que ella “no tenía nada contra ella” para que reaccionara de la forma en que lo hizo, también aclaró que no le generan nada sus comentarios.

“Ella con su conciencia… a mí no me hace ni más ni menos lo que ella puede decir. Solamente ahí muestra lo que es”, cerró contundente.