Tiene un 95% de aprobación y un guion brillante: la película de Prime Video llena de misterio + Agregar ámbito en









Una investigación inesperada, personajes muy particulares y una historia basada en una exitosa novela llegan al catálogo de la plataforma.

La nueva producción de Prime Video adapta una exitosa novela y apuesta por una historia diferente. Gentileza - Freepik

Las películas de misterio siguen encontrando un público fiel en las plataformas de streaming. Cuando el suspenso se combina con humor, personajes fuera de lo común y una historia bien construida, el resultado suele captar la atención de millones. En este sentido, Prime Video ofrece una alternativa perfecta.

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Se trata de Las ovejas detectives, una producción británica que adapta la novela homónima de Leonie Swann y que desembarca en la plataforma de streaming tras su paso por los cines. La película consiguió una aprobación del 95% entre la crítica especializada en el sitio Rotten Tomatoes durante sus primeras evaluaciones, un dato que alimentó la expectativa alrededor de su estreno.

Con un elenco encabezado por grandes figuras del cine británico y una premisa bastante original, la historia combina el clásico policial con una mirada cargada de ironía. Las protagonistas son un rebaño de ovejas que intentará resolver un crimen cuando su pastor aparece muerto en circunstancias misteriosas.

las ovejas detectives La propuesta combina suspenso, humor y una puesta en escena que busca conquistar a los fanáticos de las historias policiales. Prime Video

De qué trata Las ovejas detectives La película se desarrolla en una tranquila zona rural de Inglaterra, donde George, un pastor con la costumbre de leer novelas policiales antes de dormir, mantiene un vínculo muy especial con su rebaño.

Las ovejas conocen las historias de detectives gracias a esas lecturas nocturnas y, aunque su comprensión del comportamiento humano tiene varias limitaciones, desarrollan una curiosidad poco habitual. Todo cambia cuando un personaje importante aparece muerto. Frente a ese escenario, los animales llegan a la conclusión de que deberán descubrir al responsable antes de que el crimen quede impune. las ovejas detectives Con un destacado elenco de voces y una ambientación rural, la película ya despertó el interés de la crítica especializada. Prime Video A partir de esa premisa, cada oveja aporta una personalidad distinta para intentar reconstruir las últimas horas de su cuidador. Mientras algunas siguen pistas con entusiasmo, otras interpretan las evidencias de maneras completamente equivocadas, generando momentos de humor que alivian la tensión propia del relato policial. Prime Video: tráiler de Las ovejas detectives Embed - Las Ovejas Detectives - Tráiler Oficial Prime Video: elenco de Las ovejas detectives Hugh Jackman

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