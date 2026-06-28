Las películas de misterio siguen encontrando un público fiel en las plataformas de streaming. Cuando el suspenso se combina con humor, personajes fuera de lo común y una historia bien construida, el resultado suele captar la atención de millones. En este sentido, Prime Video ofrece una alternativa perfecta.
Tiene un 95% de aprobación y un guion brillante: la película de Prime Video llena de misterio
Una investigación inesperada, personajes muy particulares y una historia basada en una exitosa novela llegan al catálogo de la plataforma.
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Se trata de Las ovejas detectives, una producción británica que adapta la novela homónima de Leonie Swann y que desembarca en la plataforma de streaming tras su paso por los cines. La película consiguió una aprobación del 95% entre la crítica especializada en el sitio Rotten Tomatoes durante sus primeras evaluaciones, un dato que alimentó la expectativa alrededor de su estreno.
Con un elenco encabezado por grandes figuras del cine británico y una premisa bastante original, la historia combina el clásico policial con una mirada cargada de ironía. Las protagonistas son un rebaño de ovejas que intentará resolver un crimen cuando su pastor aparece muerto en circunstancias misteriosas.
De qué trata Las ovejas detectives
La película se desarrolla en una tranquila zona rural de Inglaterra, donde George, un pastor con la costumbre de leer novelas policiales antes de dormir, mantiene un vínculo muy especial con su rebaño.
Las ovejas conocen las historias de detectives gracias a esas lecturas nocturnas y, aunque su comprensión del comportamiento humano tiene varias limitaciones, desarrollan una curiosidad poco habitual. Todo cambia cuando un personaje importante aparece muerto. Frente a ese escenario, los animales llegan a la conclusión de que deberán descubrir al responsable antes de que el crimen quede impune.
A partir de esa premisa, cada oveja aporta una personalidad distinta para intentar reconstruir las últimas horas de su cuidador. Mientras algunas siguen pistas con entusiasmo, otras interpretan las evidencias de maneras completamente equivocadas, generando momentos de humor que alivian la tensión propia del relato policial.
Prime Video: tráiler de Las ovejas detectives
Prime Video: elenco de Las ovejas detectives
- Hugh Jackman
- Emma Thompson
- Nicholas Braun
- Nicholas Galitzine
- Molly Gordon
- Julia Louis-Dreyfus
- Chris O'Dowd
- Hong Chau
- Mawaan Rizwan
- Kobna Holdbrook-Smith
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