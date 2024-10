Timothée Chalamet sorprendió a sus fans: el actor apareció en un concurso de dobles de él mismo

Timothée Chalamet será Bob Dylan en la película Un Completo Desconocido

Chalamet interpretará a Bob Dylan en la próxima película biográfica Un Completo Desconocido, que narrará el controvertido cambio del músico de la guitarra acústica a la eléctrica a mediados de los años 60.

La película se estrenará en los cines de Estados Unidos el 25 de diciembre, y en el Reino Unido el 17 de enero . Edward Norton interpreta al cantante de folk Pete Seeger, Elle Fanning interpreta a la novia de Dylan, Sylvie Russo, y Monica Barbaro interpreta a Joan Baez.

La película está dirigida por James Mangold, quien también dirigió la aclamada película biográfica de Johnny Cash Walk the Line. Mangold también coescribió la película junto a Jay Cocks (Gangs of New York, The Age of Innocence).