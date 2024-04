Tom Holland dio detalles sobre la cuarta película de "Spider-Man"

El actor de Spider-Man , Tom Holland pasó por el Festival Internacional de Cine de Sands (Escocia), que se inauguró con la proyección de "Last Call" , un proyecto corto que lidera junto a Lindsay Duncan (Blackbird) y que fue co- Escrito y dirigido por su hermano, Harry Holland .

La “respuesta más complicada” que agregó Tom es cómo él y el equipo de Spider-Man abordan cualquier continuación de Spider-Man: No Way Home, el tercer título de su saga.

“Tenemos a los mejores en el negocio trabajando para lograr cualquier historia. Pero hasta que lo logremos, tenemos un legado que proteger”, afirmó. "La tercera película fue tan especial en muchos sentidos que debemos asegurarnos de hacer lo correcto".

Añadió: “Esta es la primera vez en este proceso que formo parte de la creatividad tan temprano. Es sólo un proceso en el que observo y aprendo. Es simplemente una etapa muy divertida para mí. Como dije, todos quieren que esto suceda. Pero queremos asegurarnos de no exagerar en las mismas cosas”.

Protagonizada por Holland junto a Zendaya, Tobey Maguire y Andrew Garfield, Spider-Man: No Way Home se estrenó en diciembre de 2021 y recaudó 260 millones de dólares en su primer fin de semana, convirtiéndose en el segundo estreno más alto en la taquilla nacional. Con el tiempo, superaría la marca de los mil millones de dólares e inspiraría un meme de Internet que ahora es fundamental.

Otros proyectos de Tom Holland fuera de Marvel

Holland fue vista por última vez en la pantalla en la miniserie de Apple The Crowded Room junto a Amanda Seyfried, Sasha Lane y Will Chase. La serie fue creada por Akiva Goldsman e inspirada en el libro The Minds of Billy Milligan. El actor de Spider-Man nos dijo que ahora está involucrado en el desarrollo de varios proyectos florecientes.

“Lo estamos averiguando. Estamos en esa etapa posterior al ataque, por lo que estamos esperando que lleguen esos guiones”, dijo. “Estamos dando a los escritores el tiempo que necesitan para empezar a trabajar. Pero tengo algunos proyectos que me entusiasman mucho y los guiones están llegando ahora y son geniales. El otro día leí algo que me dejó atónito”.