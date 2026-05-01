ANSES confirmó el monto total de la AUH para mayo 2026 con Tarjeta Alimentar incluida

Conocé los valores que estipula el organismo de acuerdo a la reglamentación vigente y cómo se organizan las fechas, según terminación del DNI.

Los extras relacionados con el cobro de haberes del organismo se acreditan junto con el pago mensual de la prestación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) informó los valores actualizados de la Asignación Universal por Hijo para mayo de 2026, con un ajuste que impacta en los ingresos mensuales de los titulares. El organismo aplicó una suba del 3,38% vinculada a la inflación , lo que modifica tanto el monto total como el importe que se acredita en cuenta. La medida alcanza a todas las familias que perciben esta prestación.

El esquema de movilidad que rige para la AUH toma como referencia la evolución de los precios. ANSES ajusta los valores de manera periódica con ese indicador. El nuevo cálculo define montos más altos para cada categoría de beneficiarios durante el quinto mes del año.

El organismo mantiene el mecanismo de retención mensual. ANSES descuenta el 20% del total de la prestación , suma que se acumula hasta la presentación de la Libreta AUH. Cada titular recibe en forma directa el 80% del monto correspondiente por hijo.

Los valores actualizados de la AUH varían según la cantidad de hijos a cargo. ANSES estableció montos diferenciados que reflejan el incremento aplicado en mayo. Cada familia percibe un ingreso proporcional a su composición.

1 hijo: $113.028,24

2 hijos: $226.056,48

3 hijos: $339.084,72

4 hijos: $452.112,96

5 hijos: $565.141,20

El esquema también contempla situaciones de discapacidad. ANSES fijó un monto específico para estos casos, con valores distintos entre el total asignado y el dinero acreditado. La prestación alcanza cifras superiores debido a esta condición.

Los montos para hijos con discapacidad son los siguientes:

monto bruto: $460.044,10

monto neto: $368.035,28

contencion-familiar-anses

Monto de la Tarjeta Alimentar según la cantidad de hijos

El programa Tarjeta Alimentar mantiene los mismos valores durante mayo de 2026. ANSES no aplicó incrementos en este complemento, por lo que los montos continúan sin cambios desde 2024. Esta asistencia se suma a la AUH como refuerzo para la compra de alimentos. El beneficio se deposita de forma automática en la misma cuenta donde se acredita la asignación. Los titulares no deben realizar gestiones adicionales para recibir este ingreso, ya que ANSES integra ambos pagos en el calendario habitual.

El objetivo de esta política consiste en acompañar el acceso a productos básicos dentro de los hogares beneficiarios. El refuerzo se dirige a familias con hijos que ya perciben la AUH. El monto total mensual surge de la combinación entre ambas prestaciones.

ANSES

Cuándo cobro la AUH de ANSES en mayo 2026

ANSES difundió el cronograma de pagos correspondiente a mayo de 2026. El calendario se organiza según la terminación del DNI. Cada grupo recibe el depósito en una fecha asignada.

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

De todos modos, quienes necesiten consultar fechas y puntos de cobro pueden hacerlo a través de la plataforma oficial de ANSES o mediante la app Mi ANSES. En estos espacios digitales se puede revisar el calendario de pagos, acceder al detalle de las liquidaciones y verificar el estado de cada prestación.

Para ingresar, es necesario contar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Además, el sistema brinda información actualizada sobre la correcta acreditación de los beneficios y permite advertir posibles irregularidades en los pagos.