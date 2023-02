Tregua entre los ex Pink Floyd: Roger Waters desmiente un articulo contra David Gilmour

En una nueva pieza del periodista Stuart Maconie en el periódico ingles The New Statesman titulada "La guerra dentro de Pink Floyd", el autor hace referencia al proyecto actual de Waters de volver a grabar el icónico álbum de la banda "The Dark Side Of The Moon".

El artículo discutía el proceso y decía: "Partes de esto implicará que él elimine, como cita el diario español El País, los 'horribles solos de guitarra' de Gilmour".

En una publicación de Facebook, Waters se opuso a la cita, calificando la historia como "la tontería habitual, conmovedora y mal informada" y criticando lo que llamó la "autoridad condescendiente inmerecida" de la pieza.

Escribió: “Hay un artículo horrible en The New Statesman, escrito, si se le puede llamar escritura, por un tipo llamado Stuart Maconie. Es la tontería mal informada, agitadora de mierda habitual".

“Sin embargo, hay, en el artículo, algo sobre lo que necesito dejar las cosas claras. Cuando habla de una nueva grabación que he hecho de 'DSOTM', escribe, con una autoridad inmerecida y condescendiente, sobre el proceso de hacer esta nueva grabación, y cito: 'Parte de esto implicará que elimine, como se cita en el diario español El Periódico Pais, los 'horribles solos de guitarra' de Gilmour.

“Ahora, no sé a quién cree que está citando cuando dice los 'horribles solos de guitarra' de Gilmour, pero seguro que no soy yo. Estuve allí, me encantan los solos de guitarra de Dave en 'DSOTM', en ambos, y en 'WYWH' y en 'ANIMALS' y en 'THE WALL' y en 'THE FINAL CUT'.

“En mi opinión, aunque parcial, los solos de Dave en esos álbumes constituyen una colección de algunos de los mejores solos de guitarra en la historia del Rock and Roll. Entonces, Stuart Maconie, pequeño imbécil, la próxima vez, por favor revisa tu copia con los temas de tu pequeña pieza sucia, antes de ir a imprimir".