Warner Bros. Discovery en CinemaCon: Barbie, Willy Wonka, Dune: Parte 2 y más

El film también contará con Olivia Colman, Sally Hawkins y Calah Lane. Está dirigida por Paul King (Paddington) y llega a los cines en diciembre.

Barbie se sigue proyectando como uno de los estrenos del año

Barbie _ Teaser Tráiler 2.mp4 Warner Bros.

Margot Robbie, Ryan Gosling (protagonistas) y Greta Gergwig (guionista y directora) de Barbie se presentaron en CinemaCon para hablar de lo que será uno de los estrenos del año. La película llegará a las salas el 20 de julio.

La actriz dijo que el film es "un golpe de dopamina" y que la chance de este protagónico fue "una oportunidad enorme y emocionante, pero también rara. Todo saben quién es Barbie y nunca estuvo en la gran pantalla". Por su parte, Gosling admitió que tenía sus dudas sobre el papel de Ken: "Hasta este momento, solo lo conocía de lejos. No sabía al Ken de adentro. Dudaba de mi 'Kenergía'".

La directora habló sobre el proceso de escribir el guión con su pareja el cineasta Noah Baumbach. "Nos hacíamos reír el uno al otro y cuándo llegamos al final empezamos a hacernos llorar", indicó Gergwig y agregó: "Él pensaba que era tan buen guión que tal vez querría dirigirlo y yo le dije 'correte'. Hubo un punto que me había enamorado tanto con esto que no me podía imaginar a otra persona haciéndolo".

Revelaron las primeras imágenes de Dune: Parte 2

Dune.webp

La CinemaCon fue una jornada de alta participación para Timothée Chalamet ya que, además de Willy Wonka, hubo escenas de lo que será Dune: Parte 2, también protagonizada por él. La épica película de ciencia ficción dirigida por Denis Villeneuve (Arrival, Blade Runner 2049) llegará en noviembre a los cines.

"En la primera película Paul Atredis es un estudiante, acá lo vemos realmente convertirse en un líder", expresó Chalamet antes de ver un primer avance de la película. Los asistentes se vieron maravillados por las escenas donde el protagonista aprender a montar los enormes gusanos de arena que habitan Arrakis, el planeta remoto donde suceden las películas.

Zendaya, otra protagonista, aseguró que la película explorará la relación floreciente entre su personaje Chani y Paul. "Siguen siendo dos personas jóvenes que tratan de crecer, enamorarse y vivir", confesó.

El director del film contó que se crearon nuevos sets para "evitar las repeticiones": "Fuimos a todas locaciones nuevas, todo es nuevo en esta película". Todo el film fue filmado en cámaras IMAX.

Oprah sorprendió a todos para presentar el musical de El Color Púrpura

Oprah Winfrey. Oprah Winfrey.

Uno de los grandes momentos en la CinemaCon fue la visita sorpresa de la presentadora de TV Oprah Winfrey, para hablar sobre la nueva versión de El Color Púrpura. Se trata de un musical basado en el clásico de Steven Spielberg y está producido por la conductora que obtuvo su primer papel cinematográfico en este film.

"En 1985 esta película fue lo más grande y más importante que me haya pasado. Ser parte ahora es cerrar el circulo. Tiene mucho significado personal", le reveló Winfrey a los presentes. También estuvo el director Blitz Bazawule y mostraron las primeras imágenes.

La película se estrenará en navidad. Cuenta con Fantasia Barrino como Celia (papel que interpretó en Broadway), Henson, Halle Bailey, Colman Domingo, Aunjanue Ellis-Taylor, H.E.R., Danielle Brooks, David Alan Grier, Corey Hawkins, Elizabeth Marvel y Louis Gosset Jr.