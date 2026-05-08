Trueno mostró cómo fue su encuentro con Mick Jagger en Nueva York: el gesto que se viralizó

El trapero argentino se cruzó con el cantante de The Rolling Stones en la previa de su presentación en The Tonight Show.

El encuentro ocurrió en los estudios de NBC, donde el trapero brindó un show.

El rapero argentino Trueno presentó su cuarto álbum, Turr4zo , en el reconocido ciclo estadounidense The Tonight Show, el programa de Jimmy Fallon.

Durante su paso por los estudios de NBC en New York City , el artista de La Boca compartió un encuentro con Mick Jagger, quien participó de un sketch para el programa.

La imagen entre ambos no tardó en viralizarse luego de que Trueno la publicara en sus redes con la frase: “NYC Baby ”.

En la foto, el músico aparece señalando a Jagger con un gesto distendido y de complicidad que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

En los días previos a la emisión, Trueno había adelantado parte de su experiencia en el programa a través de distintos posteos, donde se lo vio bailando por los pasillos del canal y ensayando antes de salir al escenario.

Su presentación despertó una fuerte repercusión entre fans y medios especializados, que destacaron tanto su presencia escénica como su dominio en vivo. El medio XS NOIZE incluso aseguró que nunca antes se había visto una reacción semejante en Belfast.

Entre los artistas argentinos que también pasaron por el programa de Fallon aparece Nicki Nicole, quien en 2021 debutó en la televisión estadounidense interpretando “Wapo Traketero” y “No Toque Mi Naik” junto a Lunay. Antes de su actuación, Fallon la presentó como “una superestrella argentina” frente a la audiencia.

Tras el show, Nicki Nicole expresó su emoción en redes sociales y agradeció tanto a Fallon como al equipo del programa por permitirle presentar su música y representar a la Argentina en un escenario internacional.