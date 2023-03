Espert invita a Milei a una mega-PASO de oposición; ¿se expande Juntos?

En una entrevista radial con AM 990, el referente liberal precisó: “Seríamos la cuarta pata de ese nuevo espacio opositor, bien liberal, con una clara identificación con las ideas del sentido común, liberales”. “Tengo una visión optimista de las conversaciones que he tenido”, expresó Espert, quien comentó que habló con dirigentes como el ex presidente Mauricio Macri; la titular del PRO, Patricia Bullrich; la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió; el exsenador nacional Miguel Ángel Pichetto; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el senador Alfredo Cornejo; el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; y el de Corrientes, Gustavo Valdés; entre otros.