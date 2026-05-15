Cuánto sale revisar una estufa a gas antes del inicio del inverno: precios en mayo 2026

Para evitar poner en riesgo la salud de todos en el hogar ante el clima frío que se vive, es necesario contratar expertos y para dejar todo en óptimas condiciones.

Ante el fuerte frío que llegó en otoño, es necesario tener la estufa en excelentes condiciones para su uso diario.

El otoño llegó con un fuerte descenso de la temperatura, algo que tuvo impacto en el hogar de muchas personas. En varias casas se apuró el regreso de la estufa , pero hay un factor que no todos tienen en cuenta al volver a usarla después de la primavera y el verano.

No se trata solo de una revisión rutinaria: la intervención de un experto es una de las principales garantías para mantener la casa segura . Cualquier falla puede afectar la salud de tu familia, por eso conocer los costos en esta etapa del año también es importante.

Revisar una estufa a gas antes del invierno es una medida de prevención que no debería quedar para último momento. El mayor riesgo está en el monóxido de carbono, un gas que no se ve ni tiene olor y puede aparecer cuando el calefactor funciona m al. También pueden existir pérdidas por conexiones vencidas, caños con fisuras o uniones flojas.

Otro punto a observar es el color de la llama. Cuando el equipo trabaja bien, debe verse azul y pareja. Si aparece amarilla o anaranjada, puede haber suciedad, falta de aire o una combustión deficiente. Esa señal no debe pasarse por alto, porque puede afectar la seguridad del ambiente y hacer que se gaste más gas.

El mantenimiento también ayuda a evitar problemas durante los días de uso más intenso. El polvo, la pelusa o el hollín pueden juntarse en el quemador y alterar el encendido. En algunos casos, esa acumulación provoca apagados repentinos, menor rendimiento o dificultades para mantener una temperatura constante.

Además, un control realizado a tiempo puede alargar la vida útil del artefacto. Limpiar piezas internas, revisar el piloto y verificar los mecanismos de seguridad suele ser más barato que esperar a que la falla avance. En ese escenario, la diferencia puede estar entre un arreglo menor y el reemplazo completo del calefactor.

Estufa Freepik Los especialistas se encargan de dejar el aparato en excelentes condiciones para su uso diario. Freepik

En que consiste la revisión

La revisión preventiva debe quedar en manos de un gasista matriculado. El trabajo empieza con una inspección general: encendido, piloto, estado de la llama y respuesta del aparato cuando se pone en marcha. Con esos primeros controles, el profesional puede detectar si todo funciona con normalidad o si hay señales de una combustión incorrecta.

Después se limpian los quemadores, una zona donde suelen acumularse pelusas, polvo u hollín. También se controla el inyector, conocido como pico, que regula la salida de gas hacia el quemador. Si esa pieza está tapada o dañada, la estufa puede calentar menos, apagarse o trabajar de manera irregular.

Otro paso importante es el control de las conexiones y de las cañerías cercanas. Para descartar pérdidas, el gasista puede usar una solución jabonosa o detectores específicos. Esta parte del chequeo es clave cuando hubo olor a gas, cuando el equipo fue movido o cuando pasó mucho tiempo sin uso.

En los modelos de tiro balanceado también se mira el conducto que va hacia el exterior. Esa salida no debe estar tapada por hojas, nidos, hollín ni roturas, porque permite evacuar los gases que se generan durante el funcionamiento. Si está obstruida, el aparato puede encender, pero no trabajar de forma segura.

El servicio puede completarse con la revisión de las piezas que cortan el paso de gas si la llama se apaga, las rejillas de ventilación y la fijación del equipo a la pared. Son detalles que no siempre se advierten a simple vista, pero influyen en el uso diario y en la seguridad del hogar durante los meses de frío.

Frío en casa Imagen: Freepik

Precios de los gasistas en mayo 2026

En mayo 2026, la visita de diagnóstico de un gasista matriculado se ubica entre $30.000 y $56.000 solo por mano de obra. Es el servicio más básico y suele incluir la revisión general del artefacto, la detección de fallas y, en muchos casos, un presupuesto más detallado si hace falta avanzar con una reparación.

Si el calefactor está en buen estado, el gasto puede quedar dentro de ese rango inicial. El precio cambia cuando el profesional encuentra una falla, tiene que limpiar piezas, revisar con más detalle la instalación o hacer algún arreglo puntual. También influyen la zona, la urgencia del servicio y la accesibilidad del lugar donde está colocado el equipo.

Cuando el control deriva en una colocación nueva, los valores suben bastante. Instalar una estufa sin salida cuesta entre $72.000 y $96.000, mientras que una de tiro balanceado va de $87.000 a $130.000. En este último caso, el trabajo suele ser más caro porque requiere dejar en condiciones la salida al exterior.

También hay tareas que pueden aparecer como complemento del diagnóstico. La prueba para detectar pérdidas cuesta entre $62.000 y $120.000. En tanto, colocar rejillas de ventilación se ubica entre $37.000 y $98.000, según el tipo de trabajo y las condiciones del ambiente.