Feriado del 25 de mayo: estas son las 13 opciones para hacer una escapada de fin de semana

Diversas opciones se preparan para el próximo feriado XL, con comodidades de los más amplios estilos y gustos. Además, cuentan con la opción de extender promociones hasta junio.

El próximo feriado del 2026 es el 25 de mayo y esta oportunidad trae la opción de tomarse unos días para vivir un fin de semana XL, sea en medio del frío, el cerro o la montaña. Una variedad de hoteles con más de 10 opciones se preparan para brindar comodidades que se pueden extender hasta incluso junio en destinos tanto nacionales como internacionales.

Para quienes buscan una pausa reparadora, Termas de Río Hondo se convierte en una gran alternativa durante mayo y junio. Con temperaturas agradables y menor afluencia turística, el destino permite disfrutar de su tradicional propuesta termal en un entorno mucho más relajado. A esto se suma el atractivo económico: viajar fuera de temporada representa una oportunidad concreta para acceder a propuestas all inclusive y experiencias wellness a valores más convenientes.

En este escenario, Los Pinos Resort & Spa Termal se posiciona como uno de los referentes del destino. El complejo combina piscinas termales cubiertas y al aire libre, spa, gastronomía y actividades para familias , además de habitaciones equipadas para largas estadías de descanso. Su propuesta permite disfrutar de una experiencia similar a un resort internacional, pero con el plus de las aguas mineromedicinales que hicieron famosa a la ciudad santiagueña.

Para quienes buscan bienestar, gastronomía y relax sin salir del país, es una alternativa ideal. Para estadías del 26 de mayo al 4 de junio, un 15% descuento ( mínimo 4 noches) con cupos limitados disponible hasta el 18 de mayo. Posibilidad de abonar en cuotas sin interés.

Antes del inicio formal de la temporada alta de esquí, Ushuaia ofrece en mayo y junio una versión más tranquila y auténtica del destino. Los primeros paisajes nevados comienzan a transformar el entorno, los precios aún no alcanzan el pico invernal y es posible disfrutar de excursiones, gastronomía fueguina y experiencias de montaña con más calma. Además, para muchos viajeros, este período representa la oportunidad ideal para anticiparse al invierno y vivir el “Fin del Mundo” con tarifas más accesibles.

Ubicado en un entorno natural privilegiado, Los Acebos Ushuaia Hotel propone una estadía con vistas panorámicas al Canal Beagle y los bosques fueguinos. El hotel, situado camino al Glaciar Martial, combina confort, gastronomía regional y una ubicación estratégica para comenzar a descubrir la ciudad y sus alrededores. Desde allí, se puede acceder fácilmente a excursiones, centros gastronómicos y al cercano Cerro Castor, que comienza a prepararse para recibir a los amantes de la nieve.

La promoción Escapada Ushuaia, consta de 4 noches de alojamiento, cena de bienvenida, excursión Lagos Off Road y Visita al Parque Nacional hasta el 30 de Junio, precio por adulto en habitación doble desde $825.000.-, posibilidad de pagar cuotas sin interés.

los pinos Los Pinos Resort & Spa Termal combina piscinas termales cubiertas y al aire libre, spa, gastronomía y actividades para familias, además de habitaciones equipadas para largas estadías de descanso.

Mirador del Lago Hotel, El Calafate

Ver el Glaciar Perito Moreno sin largas filas, caminar por pasarelas más despejadas o disfrutar de la gastronomía patagónica sin apuros es una de las grandes ventajas de visitar El Calafate en temporada baja. Mayo y junio ofrecen una atmósfera distinta, más contemplativa, ideal para quienes desean conectar con la inmensidad de la Patagonia y aprovechar promociones hoteleras antes del receso invernal.

En pleno centro de la villa turística, Mirador del Lago Hotel se presenta como una opción estratégica para combinar comodidad y acceso a la oferta gastronómica y comercial de El Calafate. Con vistas al Lago Argentino, espacios cálidos y cocina regional, el hotel invita a vivir una experiencia patagónica completa. Su ubicación permite recorrer caminando el centro, mientras que sus propuestas gastronómicas se transforman en un refugio ideal después de una jornada entre glaciares, estancias o navegaciones.

Sheraton Bariloche, Río Negro

Hay quienes sostienen que uno de los mejores momentos para visitar Bariloche es justamente antes de la temporada alta de invierno. Mayo y junio permiten disfrutar del paisaje cordillerano con una ciudad más tranquila, tarifas promocionales y la posibilidad de descubrir la gastronomía local sin reservas imposibles. Los primeros indicios de nieve suman encanto a un destino que combina naturaleza, compras y experiencias gourmet.

Frente al Lago Nahuel Huapi y a pocos pasos del Centro Cívico, Sheraton Bariloche se posiciona como una alternativa estratégica para quienes buscan disfrutar la ciudad antes del pico invernal. Durante junio, el hotel dispone de promociones especiales en fechas determinadas, como estadías 4x3 y 3x2, ideales para extender el viaje a menor costo y aprovechar una Bariloche más tranquila, con gastronomía de montaña, spa y experiencias frente al lago. Su restaurante Brazarte aporta un diferencial gastronómico con sabores patagónicos, mientras que la cercanía con el centro permite combinar relax, compras y excursiones en una escapada corta o de varios días.

mirador del lago En pleno centro de la villa turística, Mirador del Lago Hotel se presenta como una opción estratégica para combinar comodidad y acceso a la oferta gastronómica y comercial de El Calafate.

Marriott Buenos Aires Downtown

No siempre es necesario tomar un avión para sentirse de viaje. Durante mayo y junio, Buenos Aires despliega una agenda cultural intensa, temperaturas ideales para caminar y una escena gastronómica vibrante. Museos, teatro, cafés históricos y experiencias de bienestar convierten a la ciudad en una gran opción para una escapada urbana de uno o dos días.

Para quienes prefieren una escapada urbana sin salir del país, el Marriott Buenos Aires Downtown aparece como una gran opción para mayo y junio. En temporada baja, el hotel suele impulsar paquetes promocionales de estadía en fechas especiales (estadías de 4 noches y se abonan 3). Frente al Obelisco y sobre la avenida 9 de Julio, su ubicación estratégica permite recorrer caminando el Teatro Colón, museos, cafés históricos y circuitos culturales, mientras espacios como O-Satori en el Piso23 del Hotel, suman una experiencia gastronómica diferencial en altura.

Calma Nono, Córdoba

En temporada baja, algunos destinos revelan su mejor versión. Y Traslasierra es uno de ellos. Con menos movimiento, temperaturas agradables y una conexión más íntima con el paisaje serrano, esta región cordobesa se convierte en el escenario ideal para quienes buscan una escapada donde el verdadero lujo está en bajar el ritmo. En este contexto, Calma Nono propone una experiencia completamente alineada con esa búsqueda. Ubicado al pie de las Altas Cumbres, rodeado de bosque autóctono, el hotel combina arquitectura contemporánea, materiales nobles y una propuesta pensada para integrarse naturalmente con el entorno.

Con una experiencia exclusiva para adultos, Calma se posiciona como una opción ideal para parejas o escapadas entre amigos que priorizan el descanso, la privacidad y el diseño. Actualmente, el hotel ofrece alojamiento en suites amplias y luminosas, con terraza privada, jacuzzi doble con vista panorámica, galería propia y desayuno incluido, en una propuesta donde cada espacio funciona como refugio en sí mismo. Como parte de su propuesta para temporada baja, presenta beneficios especiales para extender la estadía y aprovechar el destino con mayor tiempo: promociones 3x2 y 4x3, además de tarifas desde $230.000 por noche con desayuno incluido, reforzando una de las grandes ventajas de viajar fuera de temporada: más tiempo, mejores condiciones y una experiencia mucho más disfrutable.

sheraton bariloche Durante junio, el Sheraton dispone de promociones especiales en fechas determinadas, como estadías 4x3 y 3x2, ideales para extender el viaje a menor costo.

Un Alto en la Huella, San Antonio de Areco

En temporada baja, San Antonio de Areco revela su esencia más auténtica: paisajes rurales abiertos, menos movimiento y un ritmo que invita a desconectar. En este contexto, Un Alto en la Huella se posiciona como una de las escapadas más completas cerca de Buenos Aires, combinando naturaleza, bienestar y experiencias pensadas para bajar la velocidad. El hotel ofrece habitaciones confortables, desayuno buffet americano y acceso al Spa La Aguada, que incluye piscina climatizada, jacuzzi privado, sauna húmedo y gimnasio, en un entorno donde el descanso es protagonista.

Durante los meses de abril y mayo, suma promociones especiales que potencian la experiencia en temporada baja: por un lado, presenta una propuesta 3x2, que permite alojarse tres noches pagando solo dos, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan extender la estadía y aprovechar el destino con más tiempo. A su vez, el hotel lanza una Flash Sale con noches seleccionadas desde $169.000 por noche (base doble), ofreciendo una oportunidad concreta de acceder a una escapada de bienestar a tarifas preferenciales.

Ambas propuestas incluyen además opciones de financiación en 3 cuotas sin interés y beneficios adicionales como descuentos por pago en efectivo o transferencia, reforzando el diferencial de viajar fuera de temporada. De esta manera, Un Alto en la Huella invita a reconectar con el descanso en un entorno natural privilegiado, con más tiempo, más beneficios y una experiencia mucho más disfrutable.

Hotel Colonial, Salta

Viajar a Salta en temporada baja es descubrir la ciudad con otra profundidad: menos movimiento, mayor cercanía con la cultura local y la posibilidad de recorrer cada rincón sin apuros. En este contexto, el Hotel Colonial Salta se posiciona como una de las mejores bases para vivir el destino desde su esencia. Ubicado frente a la Plaza 9 de Julio, en pleno casco histórico, funciona en una casona del siglo XIX que combina arquitectura patrimonial, identidad local y confort contemporáneo.

Durante esta temporada, el hotel suma beneficios exclusivos que potencian la estadía y optimizan la experiencia del viajero: entre sus propuestas destacadas, ofrece una experiencia de “Llegada VIP”, que incluye traslado desde el aeropuerto para reservas de dos noches o más, facilitando el arribo y sumando comodidad desde el primer momento. Para escapadas específicas, presenta propuestas especiales como el fin de semana XXL, que incorpora beneficios como late check-out sin cargo, traslado incluido y descuentos en efectivo, permitiendo disfrutar la ciudad con mayor flexibilidad. A su vez, el hotel cuenta con programas pensados para distintos perfiles de viajeros.

Por un lado, el plan “Anfitrión Salteño”, que brinda hasta un 20% de descuento para residentes que reciben invitados, junto con beneficios como desayuno buffet, vino de bienvenida y salida extendida. Para quienes viajan en grupo o en familia, se destaca el Plan Familia, que incluye tres noches de alojamiento para cuatro personas con servicios como cochera, desayuno y check-out extendido, consolidándose como una opción práctica y conveniente. Además, el hotel ofrece beneficios adicionales como 10% de descuento abonando en efectivo, reforzando las ventajas de viajar fuera de temporada. De esta manera, el Hotel Colonial Salta combina historia, ubicación estratégica y propuestas concretas que permiten vivir el destino con mayor comodidad, mejores condiciones y una experiencia más auténtica.

calma nono Calma Nono propone una experiencia completamente alineada con esa búsqueda. Ubicado al pie de las Altas Cumbres, rodeado de bosque autóctono.

Finca Bandini, Mendoza

En temporada baja, Mendoza se vuelve aún más exclusiva y personalizada. Ubicada en Las Compuertas, Luján de Cuyo, Finca Bandini propone una experiencia inmersiva que combina viñedo, historia, tecnología y gastronomía mendocina. A través de recorridos por el viñedo, degustaciones vinculadas al terroir, microvinificaciones y propuestas gastronómicas de identidad local, invita a descubrir el vino desde su origen en un entorno privilegiado. Una experiencia ideal para quienes buscan enoturismo de alto nivel en un contexto más íntimo. Hotel del Glaciar, Ushuaia

Viajar a Ushuaia en temporada baja es descubrir un destino más íntimo: aire puro, paisajes abiertos y experiencias con menor masividad. Ubicado dentro de la Reserva Natural El Martial, Wyndham Garden Ushuaia – Hotel del Glaciar ofrece vistas privilegiadas al glaciar, al Canal Beagle y a la ciudad, combinando el concepto de lodge de montaña con confort contemporáneo. Durante los meses de abril, mayo y junio, presenta su propuesta “Half Season”, con alojamiento en habitación Classic Doble con vista al glaciar y tarifas desde USD 169 por noche, además de financiación en 12 cuotas fijas con tarjetas seleccionadas. Una oportunidad ideal para vivir Ushuaia con mayor calma, mejores condiciones y una experiencia más auténtica.

Iguazú Grand

Durante la temporada baja, Iguazú ofrece temperaturas más equilibradas y una selva que se disfruta con mayor calma. Iguazú Grand combina naturaleza con una propuesta de confort y una agenda gastronómica que eleva la experiencia. Entre sus propuestas destacadas, presenta experiencias temáticas en El Jardín como una Italian Night de cinco pasos y una experiencia Nikkei, ambas con menús diseñados para recorrer sabores internacionales en un entorno único. Además, suma una propuesta especial en La Terraza Restaurant con cocina típica argentina, incluyendo asado a la estaca, empanadas y platos regionales. Estas experiencias, con cupos limitados y beneficios especiales, convierten la estadía en un recorrido sensorial completo.

hotel colonial salta El Hotel Colonial Salta funciona en una casona del siglo XIX que combina arquitectura patrimonial, identidad local y confort contemporáneo.

Howard Johnson, Chascomús

En temporada baja, Chascomús se transforma en uno de los destinos más atractivos para escapadas cercanas: menos movimiento, clima templado y un entorno natural ideal para desconectar. En este contexto, Howard Johnson Chascomús se posiciona como una propuesta integral que combina descanso, naturaleza y experiencias gastronómicas, en un predio de dos hectáreas rodeado de verde y con vista a la laguna.

Durante este período, el hotel presenta promociones especiales pensadas para extender la estadía y aprovechar al máximo la experiencia. Entre las opciones destacadas, se encuentra una propuesta de pensión completa, con alojamiento de domingo a miércoles, late check-out incluido y tarifas desde $295.000, ideal para quienes buscan una escapada entre semana con mayor tranquilidad.

A su vez, para fines de semana, ofrece una promoción que combina estadía y gastronomía: reservando viernes y sábado, se incluye una cena para dos personas (menú fijo), desayuno y una noche adicional de jueves sin cargo, permitiendo transformar una escapada corta en una experiencia más completa. Estas propuestas, sujetas a disponibilidad, refuerzan el diferencial de viajar en temporada baja: más beneficios, más tiempo y una experiencia mucho más disfrutable.

Ker Hoteles, CABA

Durante la temporada baja, Buenos Aires se redescubre desde otra perspectiva: menos ritmo, más disfrute y la posibilidad de vivir cada barrio con mayor profundidad. Ker Hoteles, con presencia en San Telmo, Recoleta, Belgrano y Villa Urquiza, propone una experiencia urbana que combina diseño contemporáneo, confort y ubicación estratégica. Como diferencial, presenta una promoción exclusiva para reservas directas, con hasta 40% OFF en estadías, permitiendo acceder a tarifas preferenciales en una de las épocas más atractivas del año. Una invitación a recorrer la ciudad, disfrutar su gastronomía y su agenda cultural desde un lugar más relajado y auténtico.

New Point Miami

Durante la temporada baja, Miami muestra su mejor cara: temperaturas cálidas pero agradables, menor humedad y un ritmo más relajado. New Point Miami, ubicado sobre Collins Avenue, combina la libertad de un departamento con servicios de hotel. Sus unidades con vista al mar o la bahía, acceso directo a la playa y amenities completos permiten vivir el destino a ritmo propio. Una opción ideal para quienes buscan disfrutar Miami desde un lugar más tranquilo y flexible.