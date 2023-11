Estudiantes de la UBA alertan por aumento del antisemitismo en aulas

A raíz del ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre, estudiantes de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) plantearon que ya no se sienten seguros en las aulas y que se empezó a notar un crecimiento de las expresiones antisemitas en el ámbito universitario, especialmente en algunas facultades.Un grupo de estudiantes de la UBA emitió un comunicado en el que se detallaron varios episodios ocurridos: uno de los casos más resonantes se dio en la Facultad de Filosofía y Letras apenas ocurrido el sorpresivo ataque de Hamás. El edificio de Puán se llenó de banderas palestinas, carteles y pintadas antisemitas con cruces esvásticas, incluso, mucho antes de la incursión israelí en Gaza y ya habiendo más de 200 secuestrados de todas las edades y nacionalidades, entre ellos 21 argentinos.En otras facultades, se encontraron documentos que apoyaban directamente el accionar de Hamás.“Nos increpan en los pasillos, nos llaman judíos de mierda y la Facultad no interviene”, señaló un estudiante que prefiere permanecer en el anonimato.Debido a ello, el pasado 12 de octubre elevaron una carta pública al decano Ricardo Manetti y a todos los profesores, en la que se recordó que la UBA, por Resolución RES-UBA 287/2020, adhirió a la definición de antisemitismo, hecho que casualmente se dio un 7 de octubre, tres años antes de la masacre.La resolución publicada en ese momento por el sitio oficial de la UBA afirma que “el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos, que puede expresarse como odio hacia los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y / o a sus bienes, a las instituciones de la comunidad judía y a sus lugares de culto”.“No se puede aprender donde no te sentís seguro”, señaló Lucía, otra estudiante de Puán.Además, el grupo de estudiantes comentó que el fenómeno se está replicando en otras facultades, como en Ciencias Económicas, Exactas, Medicina y donde los estudiantes ya se están organizando.Algunos bajo el lema “Nunca Más es Ahora”, también se organizaron para armar carteles con un código QR, para aportar información sobre lo que está sucediendo en Medio Oriente bajo el título “Militemos Paz” y con el pedido de unión en ese reclamo.Sin embargo, ese material fue arrancado en tan solo diez minutos.Luego, enviaron una segunda carta al Decanato de Filosofía, explicando cómo el miedo crece cada día en un espacio donde se enseñan los valores contrarios, y el cual debería ser una casa segura para sus estudiantes.