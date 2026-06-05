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5 de junio 2026 - 09:04

Selección argentina, EN VIVO: la jornada del viernes 5 de junio en el Mundial 2026

Argentina se prepara para su primer amistoso antes del Mundial.

Argentina se prepara para su primer amistoso antes del Mundial.

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A un día del amistoso ante Honduras, el cuerpo técnico probó cambios en la formación. Aún preocupa la salud física de algunos jugadores.

La Selección argentina realiza este viernes su quinto entrenamiento en Kansas, en vísperas del amistoso preparativo ante Honduras. Lionel Scaloni volverá a las prácticas tras la jornada del jueves con el fin de definir una formación y seguir de cerca la evolución de varios futbolistas que arrastran molestias físicas y ultimar detalles de cara al Mundial 2026.

Hasta el jueves, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás Paz y Leandro Paredes trabajaron diferenciados, quienes continúan con sus respectivos procesos de recuperación. También Lionel Messi se movió aparte del grupo principal. Julián Álvarez el jueves se sometió a un tratamiento de plasma rico en plaquetas para acelerar la reparación de los tejidos de su tobillo.

Aunque en el cuerpo técnico existe optimismo respecto de la mayoría de los casos, la situación de Nicolás Paz es la que genera zmayor atención por una molestia en la rodilla izquierda.

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Cuándo juega la Selección Argentina ante Honduras y qué equipo prepara Scaloni

La Selección Argentina comenzará este sábado su preparación final para el Mundial 2026 cuando enfrente a Honduras en el primero de los dos amistosos programados antes del debut oficial. El encuentro servirá como una prueba importante para Lionel Scaloni, que buscará evaluar el estado físico de varios futbolistas que arrastran molestias y llegan con lo justo a la gran cita internacional.

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La Selección Argentina juega contra Honduras el primer amistoso.

La Selección Argentina juega contra Honduras el primer amistoso.

El partido se disputará en el estadio Kyle Field, ubicado en College Station, Texas, y marcará el inicio de una semana clave para el seleccionado campeón del mundo.

El encuentro se jugará este sábado 6 de junio. El inicio está previsto para las 21 horas de la Argentina y podrá verse por TyC Sports, Telefe y LPF Play.

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La FIFA presentó un sistema que calificará a los jugadores del 1 al 10 en el Mundial 2026

A una semana del inicio del Mundial 2026, la FIFA anunció este jueves el lanzamiento de las Clasificaciones de Rendimiento Acumulado. Es un sistema tecnológico que estrenarán en esta competencia y que evaluará el desempeño individual de los futbolistas en tiempo real a lo largo de la Copa del Mundo.

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La FIFA publicará un ranking de los mejores 100 futbolistas en cada faceta.

La FIFA publicará un ranking de los mejores 100 futbolistas en cada faceta.

Esta herramienta fue desarrollada a partir de datos oficiales de partidos y algoritmos de la propia FIFA, con respaldo de Aramco, socio exclusivo del organismo en el sector de energía. Esta innovación brindará información objetiva sobre el rendimiento de los jugadores en distintas facetas básicas del juego, según anunció la organización en su página web.

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El tratamiento especial que recibió Julián Álvarez para llegar en condiciones al Mundial 2026

En medio de la preparación de la Selección Argentina para el Mundial 2026 hay un jugador clave que preocupa al cuerpo técnico de Lionel Scaloni. Julián Álvarez todavía no se recupera de su lesión en el tobillo y comenzó un tratamiento nuevo para llegar en condiciones al debut mundialista.

Hoy a la mañana se realizó un tratamiento de plasma rico en plaquetas (PRP), una terapia regenerativa que usa su propia sangre para estimular los tejidos afectados por medio de una inyección. El objetivo es reducir la inflamación y recuperar los tejidos lastimados al recibir su sangre centrifugada con las plaquetas concentradas. Este tratamiento le permite al delantero una regeneración rápida y natural.

Además tras el empate de España ante Irak y la derrota de Francia ante Costa de Marfil, Argentina volvió a la cima dle Ranking FIFA.

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Julián Álvarez se entrenó el miércoles en el gimnasio junto a uno de los fisioterapeutas del plantel.

Julián Álvarez se entrenó el miércoles en el gimnasio junto a uno de los fisioterapeutas del plantel.

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Cómo le fue a la Selección argentina debutando contra países africanos

La Selección argentina ya está preparada para defender la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Esta vez arrancará su participación contra Argelia, quién se convertirá en la cuarta selección del continente en disputar el partido de iniciación contra la celeste y blanca.

La selección capitaneada por Riyad Mahrez le ganó este miércoles a Países Bajos y se plantó como una de las posibles sorpresas para este Mundial. Por otro lado, Vladimir Petkovic, su técnico, se ofuscó por los comentarios de la prensa sobre el duelo contra la “Scaloneta”: “Me preocupa mucho que todo el mundo se concentre sobre el juego contra Argentina; para mí, los dos partidos ante Austria y Jordania no son menos importantes”. El martes 16 de junio a las 22 horas, se dará el debut mundialista entre ambas selecciones.

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