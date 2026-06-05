Selección argentina, EN VIVO: la jornada del viernes 5 de junio en el Mundial 2026

La Selección argentina realiza este viernes su quinto entrenamiento en Kansas, en vísperas del amistoso preparativo ante Honduras. Lionel Scaloni volverá a las prácticas tras la jornada del jueves con el fin de definir una formación y seguir de cerca la evolución de varios futbolistas que arrastran molestias físicas y ultimar detalles de cara al Mundial 2026.
Cuándo juega la Selección Argentina ante Honduras y qué equipo prepara Scaloni
La Selección Argentina comenzará este sábado su preparación final para el Mundial 2026 cuando enfrente a Honduras en el primero de los dos amistosos programados antes del debut oficial. El encuentro servirá como una prueba importante para Lionel Scaloni, que buscará evaluar el estado físico de varios futbolistas que arrastran molestias y llegan con lo justo a la gran cita internacional.
El partido se disputará en el estadio Kyle Field, ubicado en College Station, Texas, y marcará el inicio de una semana clave para el seleccionado campeón del mundo.
El encuentro se jugará este sábado 6 de junio. El inicio está previsto para las 21 horas de la Argentina y podrá verse por TyC Sports, Telefe y LPF Play.