Bajo el RIGI, un proyecto de litio invertirá u$s1.166 millones para duplicar su producción

A través de dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de la ampliación del proyecto de litio Cauchari Olaroz, en Jujuy, y autorizó nuevas importaciones con beneficios fiscales para el proyecto siderúrgico de Sidersa en la provincia de Buenos Aires.

El complejo alcanzará una capacidad total de 85.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente, frente a las 40.000 toneladas por año actualmente instaladas.

El Gobierno nacional avanzó este viernes con dos nuevas medidas vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) . Por un lado, aprobó la adhesión de la ampliación del proyecto de litio Cauchari Olaroz, en Jujuy , que prevé una inversión superior a los u$s1.166 millones , y por otro autorizó la incorporación de nuevas posiciones arancelarias para el proyecto siderúrgico de Sidersa , que podrá ampliar el universo de bienes importados bajo beneficios tributarios y aduaneros.

Las decisiones fueron oficializadas mediante las resoluciones 825/2026 y 99/2026 , publicadas en el Boletín Oficial y firmadas por autoridades del Ministerio de Economía .

En el caso del litio, el ministro Luis Caputo aprobó la adhesión al RIGI de Minera Exar Sucursal Dedicada (EXARSD) para el proyecto denominado "Ampliación Cauchari Olaroz" , ubicado en el departamento de Susques, provincia de Jujuy.

La iniciativa contempla la expansión de la capacidad productiva del emprendimiento minero mediante la construcción de una nueva línea de producción, perforación de pozos de extracción de salmuera, nuevas pozas de evaporación e infraestructura complementaria. Según la resolución, la ampliación permitirá sumar 45.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente (LCE) a la capacidad ya existente.

De esta manera, el complejo alcanzará una capacidad total de 85.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente , frente a las 40.000 toneladas por año actualmente instaladas.

La empresa declaró una inversión total de u$s1.166.677.726 en activos computables y estimó que el proyecto se desarrollará en un plazo de 90 meses. Además, proyectó el inicio de operaciones para diciembre de 2028 y asumió el compromiso de destinar un 20% de las contrataciones de bienes, obras e infraestructura a proveedores locales.

La resolución también habilita a la compañía a importar bienes al amparo de los beneficios previstos en la Ley Bases y dispone la aplicación de incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios contemplados en el régimen.

Por otra parte, la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, dependiente del Ministerio de Economía, aprobó una solicitud de Sidersa Acería S.D.E. para incorporar siete nuevas posiciones arancelarias al listado de mercaderías que pueden ser importadas con los beneficios previstos por el RIGI.

La medida alcanza al proyecto denominado "Proyecto Siderúrgico Argentino Sidersa", que había sido aprobado dentro del régimen en 2025 para desarrollar una planta con capacidad teórica de 360.000 toneladas anuales de aceros largos en la provincia de Buenos Aires.

Según la resolución, las nuevas posiciones arancelarias corresponden a bienes de capital considerados necesarios para la continuidad y el desarrollo del proyecto de inversión. La incorporación fue recomendada por la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento, que concluyó que los equipos mantienen la integridad del esquema de inversión originalmente aprobado.

Además, el Gobierno sustituyó el listado completo de posiciones arancelarias autorizadas para el proyecto y comunicó la decisión a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para la aplicación de los incentivos tributarios y aduaneros previstos en el régimen.

Con estas decisiones, el Ejecutivo continúa ampliando la cartera de proyectos alcanzados por el RIGI, el esquema de promoción creado por la Ley Bases para atraer inversiones de gran escala en sectores considerados estratégicos para la economía argentina.