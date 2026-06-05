Cómo consultar mis asignaciones en ANSES para saber si cobro en junio 2026

El organismo permite chequear el estado de los beneficios a través de su plataforma oficial. Conocé los detalles.

Los beneficiarios de asignaciones familiares, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE) y otras prestaciones administradas por ANSES ya pueden consultar si tienen pagos programados para junio de 2026.

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El organismo habilitó las liquidaciones del mes a través de la plataforma Mi ANSES, donde cada titular puede verificar la fecha de cobro, el importe a percibir y el estado de sus beneficios.

Además de conocer cuándo se acreditará el pago, el sistema permite detectar posibles inconvenientes con los datos personales, vínculos familiares o medios de cobro.

Cómo consultar mis asignaciones desde Mi ANSES

La forma más rápida de verificar si existe una liquidación disponible es ingresando a Mi ANSES con número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro de la plataforma, el usuario debe dirigirse a la sección “Mis Cobros”. Ahí aparecen las prestaciones activas, los importes liquidados y las fechas de acreditación correspondientes a cada beneficio.

Ahí también es posible revisar información vinculada al grupo familiar, actualizar datos de contacto y controlar que los vínculos registrados se encuentren correctamente acreditados. Este último punto es fundamental para quienes cobran asignaciones familiares. Errores en la información pueden terminar en demoras o impedimentos en la liquidación de determinadas prestaciones.

La consulta puede realizarse durante las 24 horas desde computadoras, celulares o tablets con acceso a internet.

ANSES

Monto de las asignaciones en junio 2026

Las prestaciones recibieron durante junio una actualización del 2,58%, porcentaje que surge de la fórmula de movilidad mensual vigente.

asignación universal por hijo: $144.562

$144.562 monto efectivo que perciben los titulares de la AUH: $115.650

$115.650 asignación universal por hijo con discapacidad: $472.095

$472.095 asignación por embarazo para protección social: $144.984

$144.984 ayuda escolar anual : $60.873

: $60.873 beneficio por nacimiento: $84.500

En el caso del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), las escalas continúan organizadas según los ingresos declarados por el grupo familiar, por lo que el importe puede diferir entre beneficiarios.

Para los titulares de AUH y AUE, las nuevas liquidaciones ya aparecen reflejadas dentro de Mi ANSES junto con el detalle completo de cada pago. La actualización de junio fue oficializada mediante la Resolución 146/2026 y se aplica automáticamente sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

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Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de junio 2026

ANSES confirmó el cronograma correspondiente a junio de 2026 para AUH y Asignación Familiar por Hijo. Las fechas quedaron definidas, cómo es usualmente, de acuerdo con la terminación del DNI.

DNI terminados en 0: 8 de junio.

DNI terminados en 1: 9 de junio.

DNI terminados en 2: 10 de junio.

DNI terminados en 3: 11 de junio.

DNI terminados en 4: 12 de junio.

DNI terminados en 5: 16 de junio.

DNI terminados en 6: 17 de junio.

DNI terminados en 7: 18 de junio.

DNI terminados en 8: 19 de junio.

DNI terminados en 9: 22 de junio.

La Asignación por Embarazo mantiene exactamente el mismo cronograma que AUH.

Las asignaciones por Prenatal y Maternidad se pagarán según el siguiente esquema:

DNI terminados en 0 y 1: 10 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: 11 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: 12 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: 16 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: 17 de junio.

Las Asignaciones de Pago Único por nacimiento, matrimonio y adopción se acreditarán entre el 10 de junio y el 14 de julio para todas las terminaciones de DNI. Asimismo, las Asignaciones Familiares correspondientes a Pensiones No Contributivas estarán disponibles entre el 8 de junio y el 14 de julio.

Consultar periódicamente la plataforma permite detectar rápidamente cualquier observación y corregirla antes de la fecha de acreditación.