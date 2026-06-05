Descuentos especiales previo al Mundial 2026: qué promociones hay este viernes 5 de junio y cómo aprovecharlas

Un hipermercado lanzó una serie de beneficios durante junio, que incluyen descuentos, cuotas sin interés y promociones exclusivas para compras presenciales y online.

Cuenta Digital Carrefour Banco, Mercado Pago, Naranja X, Tarjeta Carrefour Banco y Club LA NACIÓN ofrecen descuentos y financiación durante junio.

Carrefour lanzó una nueva edición de sus promociones especiales en la previa del Mundial 2026 , con descuentos en alimentos, bebidas, productos refrigerados, televisores y artículos de la Selección Argentina. Además, quienes formen parte de Mi Carrefour van a poder participar por importantes sorteos durante las próximas semanas.

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Las ofertas están disponibles en distintos formatos de la cadena y combinan descuentos directos, promociones 3x2, rebajas en la segunda unidad y beneficios exclusivos para clientes que paguen con medios de pago adheridos a la promoción.

Entre las promociones más destacadas aparecen descuentos en carnes, almacén, lácteos, congelados y productos de fiambrería.

suprema de pollo congelada: $7.999 por kilo (35% de descuento)

tapa de asado de novillo: $12.490 por kilo

peceto de novillito: $18.490 por kilo

Almacén

3x2 en bombones Bon o Bon, alfajores Bon o Bon, Tofi y Cofler

3x2 en golosinas Halls y Mogul

80% de descuento en la segunda unidad de leche condensada Nestlé, cereales Nesquik, chocolates Milka y comidas listas Gallo

70% de descuento en la segunda unidad de arroz Gallo, caldos Knorr, aderezos Hellmann's, Oreo, Cerealitas, Pepitos, Milka y otras marcas seleccionadas

50% de descuento en la segunda unidad de puré de tomate Arcor, ketchup Hellmann's y harina Morixe

Lácteos y refrigerados

leche chocolatada Cindor: $1.669 cada una llevando dos

yogur firme La Serenísima: $1.265 cada uno llevando dos

postre Danette: $3.240 cada uno llevando dos

salchichas Swift: $1.840

milanesas de soja Granja del Sol: $3.160

pan artesano Bimbo: $5.479

leche con proteína Las Tres Niñas: $2.019

papas McCain: $4.499

hamburguesas Paty Clásico: $6.859

Fiambrería

queso Por Salut Silvia: $1.190 cada 100 gramos

queso Azul Emperador: $1.599 cada 100 gramos

quesos feteados Adler: $2.990

queso Sardo y Reggianito Nonna Pía: $5.990

jamón cocido Bulnez: $2.210 cada uno llevando dos

bebidas alcoholicas supermercado Gemini AI

Bebidas y gaseosas

Las promociones de Black Carrefour incluyen descuentos y ofertas por cantidad en gaseosas, aguas, cervezas, jugos y bebidas alcohólicas:

Pepsi Cola 2 litros: 3x2, pagando $2.930 por unidad

jugo Tang: 3x2, pagando $339 por unidad

cerveza Brahma lata 473 cc: 3x2, pagando $1.699 por unidad

agua saborizada Levité 2,25 litros: 3x2, pagando $2.260 por unidad

agua mineral Glaciar 2 litros: 3x2, pagando $2.330 por unidad

vodka Sernova 700 cc: $7.929 (35% de descuento)

ron Havana Club Añejo Especial: $11.920 (35% de descuento)

campari 750 cc: $10.400 (25% de descuento)

cynar 750 cc: $9.400 (25% de descuento)

Además, en bodega hay una promoción 4x2 en vinos seleccionados y entre las ofertas destacadas están:

Benjamín Nieto Blanco Dulce Natural: $3.150 por botella llevando cuatro

Nicasia Malbec Red Blend: $6.260 por botella llevando cuatro

Álamos Malbec Selección: $5.420 por botella llevando cuatro

Mundial-Personas (2)

Seccion especial del mundial y sorteo

Como parte de las acciones previas al Mundial 2026, Carrefour lanzó la campaña "La Lista de Convocados". Los clientes que formen parte de Mi Carrefour y compren productos de marcas participantes van a poder acceder automáticamente al sorteo de:

100 Smart TV de 60 pulgadas

200 órdenes de compra de $100.000

Además, quienes paguen con Carrefour Banco van a duplicar sus chances de ganar. La promoción va a estar vigente hasta el 17 de julio y participan marcas como: Oreo, Milka, Arcor, Lucchetti, Hellmann's, Knorr, Coca-Cola, Gatorade, Quilmes, Powerade, Dove, Rexona, Colgate y muchas más.

También hay una sección especial del Mundial con productos temáticos:

remeras Argentina Tex: $19.990

piluso Argentina: $9.990

buzo Argentina Bordado: $29.990

medias estampadas Argentina: $4.490

pelota de fútbol Top Life N°5: $7.492,50

juego de agua AFA: $6.742,50

ludo AFA: $22.492,50

bandera Argentina Tuky: $3.390

Promociones bancarias

Además de los descuentos en alimentos, bebidas y productos vinculados al Mundial 2026, Carrefour ofrece beneficios adicionales con bancos, billeteras virtuales y programas de beneficios que permiten ahorrar más o financiar las compras en cuotas.

15% de descuento con Cuenta Digital Carrefour Banco

vigencia: todos los viernes de junio

aplica en Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express y Carrefour.com.ar

15% de descuento en toda la compra

acumulable con otras promociones y sin tope de reintegro

no incluye: carnicería, frutas, verduras, electro, bazar, textil, productos de venta por bulto ni pack familiar

Hasta 3 cuotas sin interés con Mercado Pago

vigencia: todos los días de junio

aplica en Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express y Carrefour Maxi

exclusivo para pagos con QR utilizando tarjeta de crédito Mercado Pago

disponible en compras desde $150.000

no incluye: carnicería, frutas, verduras, electro, bazar, textil, productos de venta por bulto ni pack familiar

4 cuotas sin interés con Naranja X

vigencia: todos los días

aplica en Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express y Carrefour Maxi

financiación en 4 cuotas sin interés para toda la compra

exclusivo pagando con Naranja X

15% de descuento con Tarjeta Carrefour Banco en la tienda online

vigencia: lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos de junio

aplica únicamente en Carrefour.com.ar

15% de descuento en compras del supermercado

sin tope de reintegro

10% de descuento con Club LA NACION