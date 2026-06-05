Carrefour lanzó una nueva edición de sus promociones especiales en la previa del Mundial 2026, con descuentos en alimentos, bebidas, productos refrigerados, televisores y artículos de la Selección Argentina. Además, quienes formen parte de Mi Carrefour van a poder participar por importantes sorteos durante las próximas semanas.
Descuentos especiales previo al Mundial 2026: qué promociones hay este viernes 5 de junio y cómo aprovecharlas
Un hipermercado lanzó una serie de beneficios durante junio, que incluyen descuentos, cuotas sin interés y promociones exclusivas para compras presenciales y online.
-
Cómo ahorrar en esta cadena de supermercados según el día de la semana en junio 2026
-
Cómo ahorrar en las compras del miércoles 3 de junio con las promociones vigentes
Las ofertas están disponibles en distintos formatos de la cadena y combinan descuentos directos, promociones 3x2, rebajas en la segunda unidad y beneficios exclusivos para clientes que paguen con medios de pago adheridos a la promoción.
Descuentos en alimentos
Entre las promociones más destacadas aparecen descuentos en carnes, almacén, lácteos, congelados y productos de fiambrería.
Carnicería
- suprema de pollo congelada: $7.999 por kilo (35% de descuento)
- tapa de asado de novillo: $12.490 por kilo
- peceto de novillito: $18.490 por kilo
Almacén
- 3x2 en bombones Bon o Bon, alfajores Bon o Bon, Tofi y Cofler
- 3x2 en golosinas Halls y Mogul
- 80% de descuento en la segunda unidad de leche condensada Nestlé, cereales Nesquik, chocolates Milka y comidas listas Gallo
- 70% de descuento en la segunda unidad de arroz Gallo, caldos Knorr, aderezos Hellmann's, Oreo, Cerealitas, Pepitos, Milka y otras marcas seleccionadas
- 50% de descuento en la segunda unidad de puré de tomate Arcor, ketchup Hellmann's y harina Morixe
Lácteos y refrigerados
- leche chocolatada Cindor: $1.669 cada una llevando dos
- yogur firme La Serenísima: $1.265 cada uno llevando dos
- postre Danette: $3.240 cada uno llevando dos
- salchichas Swift: $1.840
- milanesas de soja Granja del Sol: $3.160
- pan artesano Bimbo: $5.479
- leche con proteína Las Tres Niñas: $2.019
- papas McCain: $4.499
- hamburguesas Paty Clásico: $6.859
Fiambrería
- queso Por Salut Silvia: $1.190 cada 100 gramos
- queso Azul Emperador: $1.599 cada 100 gramos
- quesos feteados Adler: $2.990
- queso Sardo y Reggianito Nonna Pía: $5.990
- jamón cocido Bulnez: $2.210 cada uno llevando dos
Bebidas y gaseosas
Las promociones de Black Carrefour incluyen descuentos y ofertas por cantidad en gaseosas, aguas, cervezas, jugos y bebidas alcohólicas:
- Pepsi Cola 2 litros: 3x2, pagando $2.930 por unidad
- jugo Tang: 3x2, pagando $339 por unidad
- cerveza Brahma lata 473 cc: 3x2, pagando $1.699 por unidad
- agua saborizada Levité 2,25 litros: 3x2, pagando $2.260 por unidad
- agua mineral Glaciar 2 litros: 3x2, pagando $2.330 por unidad
- vodka Sernova 700 cc: $7.929 (35% de descuento)
- ron Havana Club Añejo Especial: $11.920 (35% de descuento)
- campari 750 cc: $10.400 (25% de descuento)
- cynar 750 cc: $9.400 (25% de descuento)
Además, en bodega hay una promoción 4x2 en vinos seleccionados y entre las ofertas destacadas están:
- Benjamín Nieto Blanco Dulce Natural: $3.150 por botella llevando cuatro
- Nicasia Malbec Red Blend: $6.260 por botella llevando cuatro
- Álamos Malbec Selección: $5.420 por botella llevando cuatro
Seccion especial del mundial y sorteo
Como parte de las acciones previas al Mundial 2026, Carrefour lanzó la campaña "La Lista de Convocados". Los clientes que formen parte de Mi Carrefour y compren productos de marcas participantes van a poder acceder automáticamente al sorteo de:
- 100 Smart TV de 60 pulgadas
- 200 órdenes de compra de $100.000
Además, quienes paguen con Carrefour Banco van a duplicar sus chances de ganar. La promoción va a estar vigente hasta el 17 de julio y participan marcas como: Oreo, Milka, Arcor, Lucchetti, Hellmann's, Knorr, Coca-Cola, Gatorade, Quilmes, Powerade, Dove, Rexona, Colgate y muchas más.
También hay una sección especial del Mundial con productos temáticos:
- remeras Argentina Tex: $19.990
- piluso Argentina: $9.990
- buzo Argentina Bordado: $29.990
- medias estampadas Argentina: $4.490
- pelota de fútbol Top Life N°5: $7.492,50
- juego de agua AFA: $6.742,50
- ludo AFA: $22.492,50
- bandera Argentina Tuky: $3.390
Promociones bancarias
Además de los descuentos en alimentos, bebidas y productos vinculados al Mundial 2026, Carrefour ofrece beneficios adicionales con bancos, billeteras virtuales y programas de beneficios que permiten ahorrar más o financiar las compras en cuotas.
15% de descuento con Cuenta Digital Carrefour Banco
- vigencia: todos los viernes de junio
- aplica en Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express y Carrefour.com.ar
- 15% de descuento en toda la compra
- acumulable con otras promociones y sin tope de reintegro
- no incluye: carnicería, frutas, verduras, electro, bazar, textil, productos de venta por bulto ni pack familiar
Hasta 3 cuotas sin interés con Mercado Pago
- vigencia: todos los días de junio
- aplica en Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express y Carrefour Maxi
- exclusivo para pagos con QR utilizando tarjeta de crédito Mercado Pago
- disponible en compras desde $150.000
- no incluye: carnicería, frutas, verduras, electro, bazar, textil, productos de venta por bulto ni pack familiar
4 cuotas sin interés con Naranja X
- vigencia: todos los días
- aplica en Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express y Carrefour Maxi
- financiación en 4 cuotas sin interés para toda la compra
- exclusivo pagando con Naranja X
15% de descuento con Tarjeta Carrefour Banco en la tienda online
- vigencia: lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos de junio
- aplica únicamente en Carrefour.com.ar
- 15% de descuento en compras del supermercado
- sin tope de reintegro
10% de descuento con Club LA NACION
- vigencia: de martes a domingo durante junio
- aplica en Carrefour.com.ar
- 10% de descuento en compras con entrega inmediata
- sin tope de reintegro
- exclusivo para socios de Club LA NACION
- Temas
- oferta
- Supermercados