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5 de junio 2026 - 08:00

Descuentos especiales previo al Mundial 2026: qué promociones hay este viernes 5 de junio y cómo aprovecharlas

Un hipermercado lanzó una serie de beneficios durante junio, que incluyen descuentos, cuotas sin interés y promociones exclusivas para compras presenciales y online.

Cuenta Digital Carrefour Banco, Mercado Pago, Naranja X, Tarjeta Carrefour Banco y Club LA NACIÓN ofrecen descuentos y financiación durante junio.

Cuenta Digital Carrefour Banco, Mercado Pago, Naranja X, Tarjeta Carrefour Banco y Club LA NACIÓN ofrecen descuentos y financiación durante junio.

Carrefour lanzó una nueva edición de sus promociones especiales en la previa del Mundial 2026, con descuentos en alimentos, bebidas, productos refrigerados, televisores y artículos de la Selección Argentina. Además, quienes formen parte de Mi Carrefour van a poder participar por importantes sorteos durante las próximas semanas.

Las ofertas están disponibles en distintos formatos de la cadena y combinan descuentos directos, promociones 3x2, rebajas en la segunda unidad y beneficios exclusivos para clientes que paguen con medios de pago adheridos a la promoción.

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Descuentos en alimentos

Entre las promociones más destacadas aparecen descuentos en carnes, almacén, lácteos, congelados y productos de fiambrería.

Carnicería

  • suprema de pollo congelada: $7.999 por kilo (35% de descuento)
  • tapa de asado de novillo: $12.490 por kilo
  • peceto de novillito: $18.490 por kilo

Almacén

  • 3x2 en bombones Bon o Bon, alfajores Bon o Bon, Tofi y Cofler
  • 3x2 en golosinas Halls y Mogul
  • 80% de descuento en la segunda unidad de leche condensada Nestlé, cereales Nesquik, chocolates Milka y comidas listas Gallo
  • 70% de descuento en la segunda unidad de arroz Gallo, caldos Knorr, aderezos Hellmann's, Oreo, Cerealitas, Pepitos, Milka y otras marcas seleccionadas
  • 50% de descuento en la segunda unidad de puré de tomate Arcor, ketchup Hellmann's y harina Morixe

Lácteos y refrigerados

  • leche chocolatada Cindor: $1.669 cada una llevando dos
  • yogur firme La Serenísima: $1.265 cada uno llevando dos
  • postre Danette: $3.240 cada uno llevando dos
  • salchichas Swift: $1.840
  • milanesas de soja Granja del Sol: $3.160
  • pan artesano Bimbo: $5.479
  • leche con proteína Las Tres Niñas: $2.019
  • papas McCain: $4.499
  • hamburguesas Paty Clásico: $6.859

Fiambrería

  • queso Por Salut Silvia: $1.190 cada 100 gramos
  • queso Azul Emperador: $1.599 cada 100 gramos
  • quesos feteados Adler: $2.990
  • queso Sardo y Reggianito Nonna Pía: $5.990
  • jamón cocido Bulnez: $2.210 cada uno llevando dos
bebidas alcoholicas supermercado

Bebidas y gaseosas

Las promociones de Black Carrefour incluyen descuentos y ofertas por cantidad en gaseosas, aguas, cervezas, jugos y bebidas alcohólicas:

  • Pepsi Cola 2 litros: 3x2, pagando $2.930 por unidad
  • jugo Tang: 3x2, pagando $339 por unidad
  • cerveza Brahma lata 473 cc: 3x2, pagando $1.699 por unidad
  • agua saborizada Levité 2,25 litros: 3x2, pagando $2.260 por unidad
  • agua mineral Glaciar 2 litros: 3x2, pagando $2.330 por unidad
  • vodka Sernova 700 cc: $7.929 (35% de descuento)
  • ron Havana Club Añejo Especial: $11.920 (35% de descuento)
  • campari 750 cc: $10.400 (25% de descuento)
  • cynar 750 cc: $9.400 (25% de descuento)

Además, en bodega hay una promoción 4x2 en vinos seleccionados y entre las ofertas destacadas están:

  • Benjamín Nieto Blanco Dulce Natural: $3.150 por botella llevando cuatro
  • Nicasia Malbec Red Blend: $6.260 por botella llevando cuatro
  • Álamos Malbec Selección: $5.420 por botella llevando cuatro
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Seccion especial del mundial y sorteo

Como parte de las acciones previas al Mundial 2026, Carrefour lanzó la campaña "La Lista de Convocados". Los clientes que formen parte de Mi Carrefour y compren productos de marcas participantes van a poder acceder automáticamente al sorteo de:

  • 100 Smart TV de 60 pulgadas
  • 200 órdenes de compra de $100.000

Además, quienes paguen con Carrefour Banco van a duplicar sus chances de ganar. La promoción va a estar vigente hasta el 17 de julio y participan marcas como: Oreo, Milka, Arcor, Lucchetti, Hellmann's, Knorr, Coca-Cola, Gatorade, Quilmes, Powerade, Dove, Rexona, Colgate y muchas más.

También hay una sección especial del Mundial con productos temáticos:

  • remeras Argentina Tex: $19.990
  • piluso Argentina: $9.990
  • buzo Argentina Bordado: $29.990
  • medias estampadas Argentina: $4.490
  • pelota de fútbol Top Life N°5: $7.492,50
  • juego de agua AFA: $6.742,50
  • ludo AFA: $22.492,50
  • bandera Argentina Tuky: $3.390

Promociones bancarias

Además de los descuentos en alimentos, bebidas y productos vinculados al Mundial 2026, Carrefour ofrece beneficios adicionales con bancos, billeteras virtuales y programas de beneficios que permiten ahorrar más o financiar las compras en cuotas.

15% de descuento con Cuenta Digital Carrefour Banco

  • vigencia: todos los viernes de junio
  • aplica en Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express y Carrefour.com.ar
  • 15% de descuento en toda la compra
  • acumulable con otras promociones y sin tope de reintegro
  • no incluye: carnicería, frutas, verduras, electro, bazar, textil, productos de venta por bulto ni pack familiar

Hasta 3 cuotas sin interés con Mercado Pago

  • vigencia: todos los días de junio
  • aplica en Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express y Carrefour Maxi
  • exclusivo para pagos con QR utilizando tarjeta de crédito Mercado Pago
  • disponible en compras desde $150.000
  • no incluye: carnicería, frutas, verduras, electro, bazar, textil, productos de venta por bulto ni pack familiar

4 cuotas sin interés con Naranja X

  • vigencia: todos los días
  • aplica en Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express y Carrefour Maxi
  • financiación en 4 cuotas sin interés para toda la compra
  • exclusivo pagando con Naranja X

15% de descuento con Tarjeta Carrefour Banco en la tienda online

  • vigencia: lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos de junio
  • aplica únicamente en Carrefour.com.ar
  • 15% de descuento en compras del supermercado
  • sin tope de reintegro

10% de descuento con Club LA NACION

  • vigencia: de martes a domingo durante junio
  • aplica en Carrefour.com.ar
  • 10% de descuento en compras con entrega inmediata
  • sin tope de reintegro
  • exclusivo para socios de Club LA NACION

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