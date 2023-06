FCI: por la demanda de cobertura, creció el flujo hacia los fondos dólar linked en mayo

Por su parte, Alejandro Caramella, analista económico en First Capital, consideró: “La demanda de dólar linked aumentó en los últimos meses ante una fuerte demanda por las crecientes expectativas devaluatorias en el mediano plazo y un dólar soja que no funcionó como se esperaba. Más allá del aumento puntual del FCI, cuando uno ve instrumentos buscados en el mercado se ve una fuerte preferencia por vencimientos en 2024 y 2025 en adelante, lo que refleja las expectativas del mercado de que el próximo gobierno haga una corrección en el tipo de cambio. Esta dinámica no solo se vio reflejada en los FCI, sino también en otro tipo de productos indexados al tipo de cambio”.

Por otro lado, en cuanto al impacto del dólar soja en los Fondos Comunes de Inversión, Caramella descartó un vínculo directo con el aumento de suscripciones y señaló que hubo preferencias por otro tipo de instrumentos. Vale mencionar que, en la primera implementación del Programa Incremento Exportador, el 41,4% de lo emitido llegó por distintas vías a los FCI, mientras que, en la segunda implementación, solo el 0,01% del total emitido se acumuló en FCI. En cuanto a la tercera implementación del programa, Pablo Repetto, head of Research en Aurum Valores, señaló “la mayor parte de las suscripciones fueron a fondos de money market por lo que es movimiento más asociado a lo transaccional y no tanto ahorro en pesos”.