Cómo ahorrar casi $150 mil pesos en mayo 2026

Conocé los descuentos y promociones que ofrece esta aplicación móvil, para poder aprovechar tu canasta de compras.

La aplicación de descuentos del Banco Provincia ofrece la posibilidad de realizar pagos con NFC, QR y tarjeta en comercios adheridos.

Esta billetera digital renueva sus promociones en mayo, con descuentos orientados al consumo diario. La propuesta incluye rebajas en distintos rubros y condiciones , que varían según el tipo de comercio y el día de la semana. Una persona que aprovecha todos los beneficios disponibles puede alcanzar un ahorro cercano a los $150.000 mensuales , sin contar algunas promociones sin tope.

El esquema de beneficios de Cuenta DNI incorpora nuevamente la opción de pagar en hasta tres cuotas sin interés, con tarjeta de crédito, desde la aplicación. Esta alternativa se encuentra disponible en comercios que no pertenecen al rubro alimentos y se activa mediante tecnología NFC para pagos sin contacto.

Cuenta DNI: todos los beneficios de mayo 2026

La herramienta, desarrollada por el Banco Provincia, permite realizar pagos, transferencias y compras desde el celular, sin costos de mantenimiento. El sistema habilita el acceso a personas desde los 13 años, sin necesidad de contar con una cuenta bancaria previa. La aplicación genera automáticamente una caja de ahorro gratuita para quienes completan el registro.

A continuación todas las opciones de ahorro, segun día y categoría:

Comercios de Cercanía

Un rubro que concentra uno de los beneficios más utilizados por los usuarios. La promoción incluye carnicerías y otros locales barriales, con un ahorro del 20% de lunes a viernes. El tope alcanza los $5.000 por semana por persona, con un consumo estimado de $25.000 para llegar al máximo reintegro.

Ferias y mercados bonaerenses

El beneficio otorga un 40% de ahorro todos los días, con un límite de $6.000 semanales por persona, que se completa con compras por $15.000. Las entidades educativas, clubes y eventos también forman parte del esquema vigente. En estos espacios, la rebaja llega al 40% diario, con el mismo tope semanal de $6.000 por persona y el mismo nivel de consumo requerido.

Gastronomía y marcas

El rubro gastronómico concentra promociones durante los fines de semana. Los usuarios acceden a un 25% de descuento los sábados y domingos, con un tope de $8.000 semanales por persona. Este beneficio se alcanza con consumos de $32.000.

Los locales adheridos de FULL YPF replican la misma mecánica de ahorro. La promoción aplica únicamente a gastronomía dentro de esos espacios y excluye la compra de combustibles, con idénticos topes y condiciones.

Las marcas destacadas ofrecen descuentos durante todo el mes. El ahorro alcanza el 30% con un límite de $15.000 mensual por persona, que se completa con consumos por $50.000 y evalúa los comercios de Lucciano’s, Grido, Havanna, Guolis, La Fonte D’Oro y Le Park. (Es un beneficio adicional a los descuentos de comercios de cercanía, ferias, universidades y gastronomía, por lo que permite ampliar el ahorro mensual si se usa dentro del tope previsto).

Rubros sin tope y descuentos especiales

librerías de texto cuentan con una promoción específica durante dos días de la semana. Los lunes y martes, los usuarios acceden a un 10% de descuento sin límite de reintegro.

durante dos días de la semana. Los farmacias y perfumerías ofrecen un 10% que se encuentra disponible los miércoles y jueves, siempre que el pago se realice con dinero en cuenta.

siempre que el pago se realice con dinero en cuenta. beneficiarios de la prestación por jubilación de ANSES cuentan con un beneficio aparte sin tope de reintegro de un 5% sobre la totalidad de la compra efectuada.

cuenta dni mayo 2026

El calculo para superar los $150.000 de ahorro mensual se arma sumando los topes principales de la siguiente manera: