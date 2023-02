Caso Fernando Báez Sosa: vecinos de Dolores realizan una vigilia antes del fallo

Abrazo

"Quisimos darle un abrazo desde acá como vecinos a los padres. Organizamos esta vigila de manera espontánea a través del grupo de whatsapp que compartimos", dijo a Télam Lidia Moisá, una de las impulsoras de la convocatoria.

Como parte de la iniciativa, los vecinos encendieron antorchas en latas con aceite quemado sobre el cordón de las veredas.

"La llama simboliza nuestro abrazo, y es lo mismo que hacíamos durante la pandemia desde el lugar de cada uno en el barrio, para expresar nuestra solidaridad con lo que sucedía", explicó.

La madre de Fernando se acercó hasta el lugar de la vigilia minutos después de las 21.30, y expresó su "emoción por este gesto de afecto".

"Hablaba con la señora y le dije que tengo mucho miedo, mucha angustia, pero ella me dice que me quede tranquila, que todo va a estar bien. Al ver a tanta gente que me sigue apoyando siento la fuerza para seguir, y viendo esta vigilia que armaron por Fernando me llega hasta lo más hondo de mi corazón", agradeció.

El padre de la víctima se sumó minutos más tarde, y expresó que "el apoyo de la gente da la fuerza necesaria para seguir adelante".

"Sea lo que sea mañana la sentencia, vamos a seguir adelante, seguir luchando. Dios quiera que sea un ejemplo para que esto no vuelva a pasar. Me gustaría que mañana la juventud tome consciencia y tome coraje para que no haya otro Fernando", aseguró el padre.

Operativo

En tanto, el Ministerio de Seguridad bonaerense dispuso un operativo especial para la lectura de la sentencia, que incluirá cortes de calles y un despliegue de varios efectivos, informaron hoy fuentes policiales.

El operativo comenzará a las 6 de la mañana y finalizará cuando se desconcentren las personas que se acerquen hasta la mencionada localidad bonaerense para acompañar a los padres de Fernando, Silvino Báez y Graciela Sosa, en la lectura de la sentencia.

Según informaron fuentes policiales, habrá varios cortes de calles en las adyacencias a los Tribunales de Dolores, ubicados en la calle Belgrano 141.

Los cortes afectarán las intersecciones de las calles San Martín con Castelli, Rico y Márquez; Rivadavia y Belgrano, Aristóbulo del Valle en los cruces con Rico y Márquez, y la esquina de Castelli y Belgrano.

Del operativo formarán parte efectivos de la policía local de Dolores, con apoyo de la Dirección de Infantería y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD).