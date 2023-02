Burlando adelantó que apelará: "Una justicia débil no es justicia"

“Profesionalmente estoy conforme, son temas que generalmente no acaparan la atención de la Justicia, las riñas, y obtuvimos 8 condenas. Pero tengo un sabor extraño, estoy insatisfecho, desencantado, por el beneficio que le dieron a estas tres personas que consideraron como partícipes secundarios del crimen”, agregó.

Y no olvidó: “Tenés un tipo con ADN de Fernando en su uña, ¿cómo le van a poner una participación secundaria?”.

“El tribunal tuvo clemencia con los acusados, es muy difícil discriminar la participación secundaria en un hecho que es un plan”, anexó.

"Esto recién comienza (...) Es el primer paso hacia una respuesta que acaricie el corazón de Fernando", señaló.

Por otro lado y en referencia al desmayo de Máximo Thomsen en plena sentencia remarcó: “¿Parece que Thomsen se desmayó? Así le pegaron a Fernando; desmayado”.

En sintonía, el abogado sentenció: “¿Qué pensaban, que me iba a quedar conforme con cinco cadenas perpetuas? No, me quedo conforme con la verdad, con la justicia”.