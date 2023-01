Juicio por Fernando Báez Sosa: los peritos de la defensa cuestionan la autopsia

tomei telam.jpg

Ciro Pertossi rompió el silencio y Tomei se reunió con los rugbiers

Ciro Pertossi, uno de los imputados Pidió la palabra ante el tribunal para "aclarar" una situación en la anteúltima jornada de audiencias. "Quiero aclarar que en el video que se mostró no pegué una patada", dijo y completó: "Cuando vi al chico (por Báez Sosa) en el piso frené la patada".

El equipo de Fernando Burlando intenta determinar quién dio la patada "final" que le quitó la vida a Báez Sosa. En ese sentido es que Ciro Pertossi decidió remarcar que no fue suya.

"También quiero aclarar que en un audio que doy que se dice que "de esto no se habla" quiero aclarar que cuando yo estaba viendo el teléfono, lo que estaban hablando los chicos, decían que ya habia gente de Zárate, dije que no quería que se entere nadie porque no quería que mis padres se enteren", manifestó Pertossi este martes.

Luego, como parte de la estrategia de la defensa, el joven se reservó el derecho de responder las preguntas: "Desde ahora adelanto que no voy a contestarle nada a las partes", aseguró Ciro Pertossi, al cierre de su intervención.

Por otro lado, declararon las madres de Enzo Comelli (22), María Alejandra Guillén, y de Ayrton Viollaz (23), Erika Pizzatti, y el padre de Matías Benicelli (23), Héctor Eduardo Benicelli, y el de Luciano y Ciro Pertossi, Mauro Pertossi.

Luego de la audiencia en Dolores el abogado defensor Hugo Tomei mantuvo una reunión con los imputados. El letrado permaneció por más de dos horas y al salir mantuvo un breve intercambio con la prensa.

Los videos no muestran golpes de Fernando

Uno de los fiscales que interviene en el juicio a Fernando Báez Sosa declaró en la puerta del tribunal de Dolores y señaló que "no hay ningún video que muestre algún golpe o algo" por parte de la víctima hacia los acusados.

El fiscal Gustavo García se refirió, además, al video nuevo dado a conocer en las últimas horas, donde queda registrada la secuencia del asesinato: "Ese video está adjuntado a la investigación y gran parte se ha pasado en el debate".

El otro fiscal que forma parte del proceso, Juan Manuel Dávila, aseguró que el balance del juicio "es muy, muy positivo". El fiscal adelantó que hoy se comunicarán las fechas de los alegatos que, estimó, serán el 23 de enero para la acusación y el 24 para la defensa.

Declara uno de los peritos de la defensa

Comenzó la audiencia con el testimonio del médico Juan José Fenoglio. Es perito por parte de la defensa. Para empezar, cuestionó la autopsia realizada por el médico Diego Duarte en el Hospital de Pinamar. "Leyendo el informe de autopsia, nos encontramos con algunas cosas que no coincidían con lo que nosotros pensamos", dijo.

Y comenzó a detallar sus críticas: "En los casos de traumatismo de cráneo, por accidente o estas circunstancias, es raro que se produzca la muerte en el lugar del hecho. Generalmente, los pacientes con este tipo de traumatismo llegan al hospital".

Y explicó que "el cráneo es una unidad cerrada que protege muy bien al cerebro" y que, por lo tanto, "por más que el cerebro deje de funcionar por cualquier causa, el corazón sigue funcionando normalmente porque no depende de la función cerebral. Lo que puede pasar es que cambie la frecuencia cardíaca, que baje, pero no que se llegue a un paro cardíaco".

"No creo que haya muerto en el lugar", dijo otro de los peritos de la defensa

Jorge Rodolfo Velich, otro de los peritos de la defensa, sostuvo que "no quedaron claras, en la autopsia, qué lesiones" inician su cuadro traumático hacia la muerte. Y afirmó que el escrito de la autopsia "da vergüenza ajena".

"No creo que haya muerto en el lugar, sí que ya estaba inconsciente, sí que podría haber entrado en estado perimortem", dijo el perito. En ese mismo sentido, preguntó para qué lo trasladaron si ya había muerto en el lugar.

Declaró Lucas Pertossi

Uno de los ocho rugbiers, pidió la palabra frente al Tribunal y afirmó que "nunca" tuvo la "intención de quitarle la vida a nadie". Relató que hizo él a partir de que salieron del boliche y por qué no formó parte del asesinato de Báez Sosa.

Contó que estaba buscando a sus amigos: "Me dicen que estaban en el mercado. Cuando voy veo que no están, los empiezo a llamar. Veo a un chico y le pregunto '¿Viste a grupo de chicos?'". Según relata, esa persona le dijo que había habido una pelea en Le Brique y recién ahí se enteró, por lo que él no habría estado en ese momento.

"En ningún momento le pegué a Fernando Báez Sosa, en ningún momento participé de un plan de asesinato, solo fui de vacaciones. Nunca tuve intención de quitarle la vida a nadie", sostuvo.

Otro de los rugbiers prestó declaración

Después de la declaración de Lucas Pertossi en el juicio, pidió la palabra el rugbier Blas Cinalli que en todo momento manifestó que "nunca" le pegó "a Fernando" Báez Sosa.

"Yo en ningún momento le pegué a Fernando Báez Sosa, supongo que con quien tuve en el encuentro dentro del boliche no sé, capaz fue él. En ningún momento le pegué, veo que dicen que él tenía ADN mío en la uña del dedo meñique", expresó.