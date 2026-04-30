VTV: cuáles son los cambios confirmados y cada cuánto habrá que hacer la revisión

La medida apunta a simplificar el proceso, reducir la carga sobre los usuarios y mejorar el acceso al servicio en todo el país.

El Gobierno confirmó una reforma en el sistema de Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) que modifica la frecuencia de los controles, amplía los lugares habilitados para realizar el trámite y elimina restricciones en el mercado. La medida quedó formalizada a través del Decreto 139/2026 y apunta a simplificar el proceso y reducir costos para los conductores.

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El cambio central es que las revisiones serán menos frecuentes , especialmente para los vehículos más nuevos. Además, se habilitará a talleres, concesionarias e importadores para realizar la verificación, lo que rompe con el esquema tradicional de plantas exclusivas.

El objetivo de este control es verificar el estado general del vehículo, incluyendo frenos, luces, neumáticos y emisiones contaminantes. Estos controles permiten detectar fallas que podrían representar un riesgo tanto para el conductor como para terceros. Actualmente, ese control atraviesa cambios.

Uno de los puntos más importantes de la reforma es la modificación en la periodicidad de las revisiones. El nuevo esquema establece:

vehículos 0 km: primera VTV a los 5 años (antes era a los 3 años)

primera VTV a los (antes era a los 3 años) autos de entre 5 y 10 años: revisión cada 2 años (antes era anual)

revisión (antes era anual) vehículos con más de 10 años: mantendrían controles más frecuentes, en general anuales.

Este cambio implica una reducción significativa en la cantidad de veces que un conductor debe realizar el trámite, especialmente durante los primeros años del vehículo. El Gobierno justificó esta decisión en la evolución tecnológica del parque automotor, señalando que los autos modernos tienen mejores estándares de seguridad y requieren menos controles periódicos.

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Más lugares para hacer la VTV

Otro cambio clave es la apertura del sistema. A partir de la reforma:

se habilita a talleres mecánicos, concesionarias e importadores a realizar la VTV

se elimina la exclusividad de las plantas verificadoras tradicionales

las jurisdicciones no podrán limitar la cantidad de centros habilitados.

Esto significa que habrá más oferta de lugares para hacer el trámite, lo que podría reducir tiempos de espera, facilitar el acceso en zonas alejadas y generar mayor competencia entre prestadores.

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Qué pasa con los precios de la VTV

El decreto también introduce cambios en la regulación económica del sistema.

se elimina la posibilidad de fijar tarifas mínimas o máximas obligatorias

los precios podrían variar según el prestador

se espera que la competencia genere una baja o mayor diversidad de valores.

Hoy, por ejemplo, la VTV en la Ciudad de Buenos Aires ronda los $75.000 para autos, lo que da una referencia del impacto económico del trámite. Con revisiones más espaciadas, el costo anual para los conductores podría reducirse.

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Un cambio estructural en el sistema

La reforma de la VTV representa un giro importante en el control vehicular en Argentina. Por primera vez:

se flexibiliza la frecuencia de los controles

se abre el mercado a nuevos actores

se reduce la intervención estatal en precios y habilitaciones.

Según el Ejecutivo, la reforma tiene tres objetivos principales: reducir costos para los usuarios, simplificar trámites administrativos y aumentar la competencia en el sistema. El Gobierno sostiene que la mayoría de los accidentes no se deben a fallas mecánicas, sino a errores humanos, por lo que controles más frecuentes no necesariamente mejoran la seguridad vial.

El esquema que busca adaptarse a las necesidades actuales. En la práctica, los cambios implican: menos visitas obligatorias a la VTV y más opciones para elegir dónde hacerla. Sin embargo, la VTV no deja de ser obligatoria, y cada jurisdicción (como provincias o ciudades) podrá decidir cómo aplica la normativa. Esto es clave: no todas las provincias están obligadas a adherir automáticamente al nuevo sistema.

En conclusión, las modificaciones apuntan a simplificar el sistema sin perder de vista el objetivo principal: garantizar la seguridad en la circulación vehicular. Los conductores deberán mantenerse informados sobre las nuevas condiciones para cumplir con el trámite sin inconvenientes.