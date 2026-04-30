Paro del Servicio Meteorológico Nacional: cómo afectará a los vuelos en todo el país y qué aeropuertos tendrán demoras y cancelaciones

El sindicato profundiza las medidas tras despidos y cambios en el organismo. Reclama reincorporaciones y cuestiona un decreto oficial.

ATE convocó a un paro en el Servicio Meteorológico Nacional para el 30 de abril.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este jueves 30 de abril y confirmó la continuidad del conflicto con el Gobierno , en un contexto marcado por despidos, cambios en las funciones del organismo y cuestionamientos a la legalidad de las protestas.

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El sindicato resolvió avanzar con la medida de fuerza en reclamo por la reincorporación de 140 trabajadores despedidos , la anulación de otros 100 ceses anunciados y la derogación del Decreto 274/26. Según denunciaron, esta normativa modifica funciones clave del organismo y las transfiere a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

Desde ATE sostienen que la situación generó un fuerte malestar interno , especialmente tras el intento del Gobierno de declarar ilegal la protesta. Consideran que la decisión se apoya en argumentos contradictorios, ya que al mismo tiempo se califican como esenciales ciertas funciones mientras se mantiene la reducción del personal.

La decisión de convocar al paro fue tomada en una asamblea general que contó con la participación del secretario de Convenios Colectivos de ATE Nacional, Flavio Vergara. En ese encuentro también se evaluó el escenario actual y se resolvió reorganizar las acciones gremiales tras una suspensión parcial previa de las medidas.

Durante la jornada de protesta prevista para el 30 de abril, el sindicato aseguró que se mantendrán activos los protocolos de vigilancia y alerta. De esta manera, se busca garantizar la atención de emergencias y situaciones de riesgo vinculadas a los servicios de aeronavegación, con el objetivo de resguardar la seguridad de la población.

Denuncias por “vaciamiento” y riesgo operativo

Desde el gremio advierten que el conflicto se profundiza no solo por los despidos (que ya superan el 15% del plantel) sino también por lo que consideran un intento de limitar el derecho a huelga.

Además, cuestionan el impacto del Decreto 274/26, al que señalan como una medida que “vacía” al Servicio Meteorológico Nacional al quitarle funciones vinculadas a la aviación y trasladarlas a EANA, que a su vez podría delegarlas en empresas privadas.

En ese sentido, remarcan que ninguna organización cuenta con la experiencia técnica del organismo para cumplir esas tareas, por lo que alertan sobre posibles consecuencias en la seguridad operativa.

El escenario sigue abierto y con tensión creciente entre el Gobierno y los trabajadores del organismo. Mientras ATE ratifica el paro y mantiene sus reclamos, el foco está puesto en cómo evolucionará la negociación en los próximos días y si se abrirá una instancia de diálogo que permita descomprimir el conflicto.

Cómo afecta a los pasajeros y a las aerolíneas

La interrupción parcial del servicio meteorológico derivó en un escenario de incertidumbre para miles de pasajeros. Las compañías aéreas recomendaron verificar el estado de los vuelos antes de dirigirse a los aeropuertos y seguir las actualizaciones a través de canales oficiales.

Ante este panorama, las autoridades aeronáuticas remarcaron que el servicio meteorológico aplicado a la aviación tiene carácter esencial, por lo que, incluso en contextos de huelga, no puede paralizarse más del 50% de su funcionamiento.

Sin embargo, la reducción operativa ya generó consecuencias concretas en la programación de vuelos, especialmente en rutas con alta demanda.

El decreto que reconfiguró el sistema

En medio de la escalada del conflicto, el Gobierno dictó el Decreto 274/2026, mediante el cual transfirió a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) la responsabilidad de garantizar el servicio meteorológico para la aviación.

La medida buscó asegurar la continuidad de una prestación considerada estratégica, habilitando incluso la posibilidad de recurrir a proveedores externos, tanto nacionales como internacionales.

Paro SMN Servicio Meteorológico El paro afecta a miles de personas. AT

Según lo establecido, el SMN continuará prestando servicios a EANA durante un plazo de hasta 180 días hábiles, período en el que podrían definirse cambios estructurales en el sistema.

Debate por el funcionamiento y la modernización del organismo

El conflicto también abrió una fuerte discusión sobre la estructura del organismo. El ministro Federico Sturzenegger cuestionó el funcionamiento del SMN, al señalar que cuenta con cerca de 1.000 trabajadores y unas 100 estaciones meteorológicas, aunque afirmó que solo 20 personas serían meteorólogos.

El funcionario criticó el atraso tecnológico y aseguró que el sistema podría operar con mayor eficiencia: “La mayoría de las estaciones tienen más de 50 años y constan de un par de instrumentos muy sencillos”.

Estas declaraciones generaron un rechazo inmediato por parte de especialistas y del propio gremio. El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, desmintió los datos oficiales y denunció un proceso de “vaciamiento”.

Según su versión, existen alrededor de 120 estaciones activas, aunque advirtió que varias dejaron de operar durante la noche por falta de recursos. “El desguace y la falta de financiamiento e inversión provocaron que más de la mitad ya no trabajen durante la noche”, sostuvo.