Fiebre del oro: en 2022 la banca central mundial hizo compras récord en 55 años

Lo acontecido en 2022 es insoslayable ya que dos años después de caer a su nivel más bajo en una década, la demanda de los bancos centrales repuntó con fuerza el año pasado, marcando el segundo aumento interanual consecutivo en las compras netas de este sector por un total de 1.136 toneladas. Pero 2022 no solo fue el decimotercer año consecutivo de compras netas, sino también el segundo nivel más alto de demanda anual registrado en los últimos 55 años. Los datos reflejan que el oro se puso “de moda” entre los bancos centrales desde que se convirtieron en compradores netos anuales en 2010. La encuesta anual más reciente del WGC sobre el oro de los bancos centrales destaca dos factores clave de las decisiones de los bancos centrales de mantener oro: su desempeño en tiempos de crisis y su papel como reserva de valor a largo plazo. Por eso no sorprende entonces que en un año marcado por la incertidumbre geopolítica y la inflación desenfrenada, los bancos centrales optaron por seguir agregando oro a sus arcas y a un ritmo acelerado. En tal sentido, las compras netas de la banca central mundial fueron en el cuarto trimestre 417 toneladas, elevando el segundo semestre a una compra total de 862 toneladas, lo que explica el récord alcanzado el año pasado. Al respecto, cabe señalar que estos datos generaron cierto ruido y debate en el mercado debido a que los números del último trimestre del año surgen, como de costumbre, de una combinación de compras reportadas y una estimación sustancial de la compra no declarada. Ocurre que hay bancos y/o entidades que no siempre informan o declaran sus compras en el mercado, en tiempo y forma, lo que lleva no solo a suspicacias sino a validar las estimaciones de los expertos de este mercado.