CAEM espera nuevo récord en minería: exportaciones de oro, plata y litio superarán u$s9.000 millones en 2026

La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) estimó que el 2026 puede finalizar con exportaciones por encima de los u$s9.000 millones, principalmente por la escalada del precio del oro, la plata y el litio , y con un incremento del empleo minero de más de 10%. "Hemos sido muy conservadores en las estimaciones, se pueden sumar 1.000 millones más en el año" , estimó Roberto Cacciola , presidente de la entidad, durante una presentación sectorial en la previa a la Expo San Juan Minera .

Según los datos de la Cámara, este año las exportaciones de productos mineros rondarán los u$s9.000 millones , frente al récord de u$s6.056 millones del año pasado , que implicó un 7% de la participación de la minería en las exportaciones nacionales totales. "Si comparamos lo que se exportó en 2025, para este año se espera un 30% más. Pero tengo que decir que estos 9.000 millones de 2026, a la luz de lo que está sucediendo hoy en materia de precios, es muy conservadora. Si los precios que tenemos se mantienen, ese valor puede subir más de 1.000 millones de dólares, porque hemos sido bastante conservadores en la proyección de lo que resta del año, tanto de oro como de plata y litio", sostuvo Cacciola.

El informe de CAEM advirtió que si estos guarismos se cumplen, la minería en Argentina puede generar casi un 20% de lo que hoy genera el campo, que son u$s39.000 millones al año. Es más, las proyecciones exportadoras de 9.000 millones se hicieron solo con los siete RIGI aprobados por ahora por u$s7.948 millones de las 13 iniciativas total presentadas , que suman inversiones por más de u$s42.000 millones.

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Al año 2032, el potencial exportador basado en los principales proyectos de cobre pueden llegar a u$s22.000 millones anuales, con 200.000 empleos totales entre directos e indirectos, un 100% más de los trabajos actuales que son alrededor de 100.000 puestos.

Energy Report pudo saber que en el sector esperan para dentro de los próximos 45 a 60 días la aprobación de Vicuña por u$s18.104 millones de los dos proyectos de Glencore: Agua Rica (MARA) por u$s3.800 millones y El Pachón por u$s9.500 millones.

En la presentación, también se recordó que la producción de carbonato de litio aumentó de 35.000 toneladas en 2022 a 116.000 en 2025, aunque los precios bajaron tras un pico, afectando proyectos. Se espera que en 2026 las exportaciones superen los 400 millones. En oro y plata, la producción cayó significativamente desde 2018, pero las exportaciones crecieron gracias a mejores precios.

Qué pasará con la adecuación de la ley de Glaciares

Desde CAEM aseguraron que se espera una larga disputa judicial en diversos tribunales del país -hasta llegar a la Cortes Suprema- por la entrada en vigencia de la adecuación de la ley de Glaciares aprobada por el Congreso y oficializada por la Casa Rosada: "El Gobierno armará su estretegia y desde el sector privado venimos colaborando, estamos a disposición, y vamos a colaborar. El Gobierno y las provincias están en sintonía, más allá del color político que tienen, eso es un dato de la realidad: Jujuy, Catamarca, Salta, Santa Cruz, Córdoba, y Santa Fe están alineadas con la necesidad de la minería, cuando tiempo atrás algunas de ellas negaba la minería", detalló Cacciola.



De hecho, en la Expo San Juan Minera se espera la presencia de al menos ocho mandatarios provinciales, de distriotos mineros y otros que no, incluso que tienen la minería metalífera prohíbida, que van a estar presentes por su intención de sumar a la cadena de valor a sus industrias y empresas de servicios. "La visión de la minería de hoy como política de Estado no tiene nada que ver con la de 6 o 7 años atrás, hoy los gobernadores hablan entre ellos, y se ponen de acuerdo", agregó el titular de CAEM.

CAEM minería 2026 Roberto Cacciola Las proyecciones para 2026 son conservadoras y podrían superarse si se mantienen los precios actuales, lo que posiciona a la minería como un sector cada vez más relevante, representando ya más del 20% de lo que aporta el campo.

En este marco, Cacciola resaltó la organización de la reunión de la Mesa Federal Minera en San Juan, con la presencia de Karina Milei y Diego Santilli, junto a todos los gobernadores. "La intención es buscar la coordinación, porque hoy el gran problema que existe, aparte de infraestructura y la ley de Glaciares, es que hay que lograr de que haya un mensaje unificado con los proveedores y que las provincias que no tienen minería se sientan también parte. Por eso, dos de los gobernadores que van a estar en San Juan, que son (Martín) Llaryora y (Maximiliano) Pullaro, van a expresar su voluntad de poner a trabajar a sus clúster de energía y minería", recalcó el presidente de CAEM.

"Nuestro problema es que de afuera venga lo que sea necesario, imprescindible (para desarrollar proyectos), pero tratar de que la industria nacional se fortalezca. Y para eso, los gobernadores con el Gobierno nacional tienen que articular esa mesa de modo tal de que se pongan a trabajar", enfatizó el dirigente empresario.

Según pudo saber este medio, durante la reunión del próximo 7 de mayo (Día de la Minería) se nombrará a un coordinador general de la Mesa Federal Minera -que podría ser Santilli- para reunir a a todos estos actores de la industria, incluidos a los empresarios. "Llegó el momento de de ponerse a trabajar muy bien", concluyó Cacciola.