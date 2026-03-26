A contramano: el dólar blue subió y la brecha con el oficial superó el 4% + Seguir en









El tipo de cambio paralelo mantiene una diferencia de $35 con el billete minorista, y de casi $60 con el tipo de cambio mayorista.

El dólar blue avanzó este jueves. Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Así, avanzó $5 frente a la jornada del miércoles y estiró la brecha con el tipo de cambio oficial a un 4,2%. El precio de venta del billete informal mantiene una diferencia de $35 con el Banco Nación (BNA), y de $57 con el dólar mayorista.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 26 de marzo En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.368 para la venta.

Valor del CCL hoy, jueves 26 de marzo El dólar CCL opera a $1.447,93 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 26 de marzo El dólar MEP opera a $1.400,92 y la brecha con el dólar oficial es de 2,4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 26 de marzo El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.807. Cotización del dólar cripto hoy, jueves 26 de marzo El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.443,25, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, jueves 26 de marzo Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s68.367,51, según Binance.