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26 de marzo 2026 - 16:59

A contramano: el dólar blue subió y la brecha con el oficial superó el 4%

El tipo de cambio paralelo mantiene una diferencia de $35 con el billete minorista, y de casi $60 con el tipo de cambio mayorista.

El dólar blue avanzó este jueves.

El dólar blue avanzó este jueves.

Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

Así, avanzó $5 frente a la jornada del miércoles y estiró la brecha con el tipo de cambio oficial a un 4,2%. El precio de venta del billete informal mantiene una diferencia de $35 con el Banco Nación (BNA), y de $57 con el dólar mayorista.

Informate más

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 26 de marzo

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.368 para la venta.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 26 de marzo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.807.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 26 de marzo

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.443,25, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 26 de marzo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s68.367,51, según Binance.

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