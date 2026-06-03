Abultados vencimientos de deuda: el Gobierno asegura la caja para 2026, pero el mercado ya mira de reojo a 2027

La city empieza a ver que el Gobierno tiene cubiertas las necesidades de caja para lo que queda de 2026. Así, resaltan que el alivio llega de la mano de las avanzadas negociaciones para cubrir los pagos de deuda de julio y la postergación de los préstamos REPO , lo que sugiere que el Gobierno logrará transitar el resto de 2026 sin sobresaltos financieros urgentes . Ahora la mirada se centra en 2027.

"Todo apunta a que el partido se jugará en 2027 , donde la política será determinante en el desarrollo de las variables financieras", señalaron desde Romano Group .

Justamente desde este mismo informe resaltaron que si bien el PIB se encuentra en máximos (aunque empujado por solo algunos sectores), el oficialismo pierde imagen, y es ahí "donde el mercado comienza a colocar en precios que se vendrá un 2027 al menos algo volátil" .

"Para que las compras de divisas se traduzcan en acumulación de reservas, será clave ir refinanciando los vencimientos de 2027" , aportaron también desde Facimex .

Es que, según uno de sus últimos informes, si el Tesoro coloca el remanente del AO27 y el tope del AO28 hasta fines de junio, el programa financiero 2026 quedaría despejado, ya que se cubrirían los vencimientos de julio con privados y, entre la deuda de mercado y repos, solo restaría afrontar los u$s1.400 millones de repos en octubre.

De cara a 2027, repasaron que los vencimientos de deuda en moneda extranjera con privados y organismos internacionales son más exigentes y ascienden a u$s32.000 millones.

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Del monto total, u$s12.700 millones corresponden a organismos internacionales (u$s7.400 millones con el FMI) y u$s19.300 millones a deuda de mercado y repos con bancos internacionales. De estos u$s19.300 millones, unos u$s9.700 millones corresponden a Globales y Bonares, u$s4.300 millones a Bopreal (sin incluir el BPOD7 emitido como garantía de los repos y el monto del BPOA7 utilizado para pagar impuestos y rescatado por el BCRA) y u$s5.300 millones a los repos.

Qué se espera para el dólar en 2027 y por qué son clave la cosecha y la energía

El superávit energético-minero proyectado por el Gobierno es de u$s25.000 millones para 2027 y una campaña agrícola promedio representa u$s37.000 millones entre los tres principales cultivos. Sin embargo, desde Romano Group destacaron que la contracara del desarrollo energético fue que también creció el apetito por cobertura otorgada por el BCRA y el Ministerio de Economía, que llegó a superar los u$s20.000 millones (sin contar las compras en el MLC).

"Sería ingenuo esperar poca cobertura si la oposición viene representada por alguien poco market-friendly, considerando que frente a unas elecciones legislativas (no presidenciales), por una mala elección en PBA, las personas físicas demandaron billetes por u$s4.600 millones en septiembre de 2025 y u$s4.300 millones en octubre de ese mismo año", ampliaron desde Facimex.

Al respecto, consideraron que el BCRA debería comprar la mayor cantidad de dólares posible para robustecer su balance y así llegar con un mayor poder de fuego, como también tener un tipo de cambio relativamente más depreciado que en la previa de las elecciones de 2025.

"Consideramos que la mayor probabilidad del oficialismo la tiene, paradójicamente, en un escenario de polarización donde el votante indeciso, ante la volatilidad que pueda generar la oposición, se asuste y vote por la continuidad, que empíricamente al mercado le resulta más digerible. El oficialismo se exterioriza optimista frente a esta elección, mientras que el mercado es más escéptico", detallaron desde Romano Group.

Y es justamente ahí donde estas dudas ya se trasladaron a los precios. "Las curvas forward para rollear de AO27 a AO28 ya tienen incorporada de manera implícita una forward (la tasa implícita que el mercado proyecta para los bonos ajustados por inflación) de 13,5% anual. Para el caso de bonos CER también se exige una forward elevada de 12,9% para rollear desde TZX27 a TZX28", destacaron desde ese mismo informe.

La curva en pesos también refleja tensiones en 2027

Así, como se detalló anteriormente, la tensión también comenzó a quedar en evidencia en la curva CER hacia el segundo semestre de 2027. "Los Boncer con vencimiento post electoral ya incorporaban en mayo un alto riesgo de reversión de políticas y tenían implícito que en el mes previo a la elección general el mercado de deuda en pesos estaría cerrado", detallaron desde Facimex. Y ampliaron que, en las últimas semanas, esas presiones comenzaron a trasladarse hacia los Boncer con vencimiento previo a la elección.

Ahora, la curva CER forward respecto del Boncer de junio de 2027 (TZX27) opera invertida, con rendimientos de doble dígito en el tramo corto, con el mercado descontando que, a fines de junio de 2027, el Boncer de septiembre de 2027 (TZXS7) rendirá CER +15,6%.

También llamó la atención de los expertos del mercado observar una tasa forward de 10,9% entre los Boncer de septiembre de 2028 (TZXS8) y septiembre de 2027 (TZXS7), prácticamente alineada con la tasa real forward de 11,4% entre el AO27 y el AO28 (ajustando por inflación break-even para Estados Unidos).

"Cuesta imaginar escenarios de estrés donde se pueda justificar que la curva CER incorpore el mismo componente de riesgo político que el implícito en la curva hard dollar", cerraron desde Facimex.