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20 de julio 2026 - 08:59

España campeón del Mundial 2026, EN VIVO: últimas noticias de la Selección argentina y Messi

Selección Argentina Nueva York
Por AFA

España se consagró campeona del Mundial 2026 y ahora el foco está puesto en el regreso del plantel argentino, que será recibido por los hinchas.

España se quedó con el Mundial 2026 tras vencer 1-0 a la Argentina en el alargue de la final disputada en el MetLife Stadium. El gol de Ferran Torres le dio a la Roja su segunda Copa del Mundo y coronó una campaña casi perfecta, con siete victorias, un empate y apenas un tanto recibido en todo el torneo.

Con la definición ya consumada, la expectativa ahora se traslada al regreso de la Selección argentina. La delegación emprenderá el viaje de vuelta desde Estados Unidos, aunque el arribo será parcial, ya que varios futbolistas continuarán viaje hacia otros destinos. Además, Lionel Messi no regresará junto al resto del plantel porque viajó directamente a Miami para reencontrarse con su familia.

En paralelo, el Gobierno nacional anunció que declarará un feriado el día que los jugadores y el cuerpo técnico elijan para celebrar junto a los hinchas. El presidente Javier Milei informó que la fecha será definida por la propia delegación una vez que llegue al país, con el objetivo de facilitar una multitudinaria recepción para el subcampeón del mundo.

Las repercusiones en España y el mundo tras la consagración en el Mundial 2026

La victoria de España 1-0 sobre Argentina en la final del Mundial 2026, que le permitió conquistar su segunda Copa del Mundo, desató una ola de festejos y mensajes de celebración en todo el país. Desde el presidente español y dirigentes políticos hasta medios de comunicación y la propia Federación Española de Fútbol compartieron publicaciones para celebrar el histórico logro.

Desde las primeras publicaciones posteriores al pitazo final, las portadas digitales estuvieron dominadas por mensajes de orgullo y festejo, luego de una conquista que llegó 16 años después del histórico título conseguido en Sudáfrica 2010.

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¿Fin de la era Messi en la Selección? Un repaso por los números y los títulos del capitán de Argentina

Lionel Messi jugó este domingo su tercera final del Mundial a los 39 años. Pese a no lograr coronar, el torneo lo tuvo como una de las principales figuras y en el que demostró, una vez más, que a pesar del tiempo la magia sigue intacta. Con la mayor, el rosarino lleva convertidos 125 goles en 207 encuentros por competencias oficiales, un título Sub20, una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, dos Copas América, una Finalissima y una Copa del Mundo, además de ser su goleador histórico y uno de los máximos artilleros de los mundiales. Tras la derrota ante España, surge una duda: ¿es el fin de su etapa en el seleccionado?

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Lionel Messi no viene al país y no estará presente en el recibimiento a la Selección argentina

La decisión de Lionel Messi de viajar directamente a Miami modificó el escenario previsto para el regreso de la Selección argentina tras la final del Mundial 2026. El capitán priorizó el reencuentro con su familia y no volverá al país junto al resto de la delegación, una determinación que debilitó definitivamente la posibilidad de organizar un recibimiento multitudinario para el plantel.

La determinación de Messi impactó de lleno en los planes que se evaluaban una vez finalizada la Copa del Mundo. El rosarino eligió trasladarse directamente a Miami, donde volverá a encontrarse con su familia antes de reincorporarse a la actividad con Inter Miami. El mismo camino tomó Rodrigo De Paul, mientras que otros futbolistas también optaron por permanecer en Estados Unidos antes de regresar a sus respectivos clubes en Europa o comenzar sus vacaciones.

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