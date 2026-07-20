España campeón del Mundial 2026, EN VIVO: últimas noticias de la Selección argentina y Messi

Las repercusiones en España y el mundo tras la consagración en el Mundial 2026

La victoria de España 1-0 sobre Argentina en la final del Mundial 2026, que le permitió conquistar su segunda Copa del Mundo, desató una ola de festejos y mensajes de celebración en todo el país. Desde el presidente español y dirigentes políticos hasta medios de comunicación y la propia Federación Española de Fútbol compartieron publicaciones para celebrar el histórico logro.

Desde las primeras publicaciones posteriores al pitazo final, las portadas digitales estuvieron dominadas por mensajes de orgullo y festejo, luego de una conquista que llegó 16 años después del histórico título conseguido en Sudáfrica 2010.

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