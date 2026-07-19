Cómo quedó el ranking de selecciones campeonas del mundo tras la victoria de España en la final del Mundial 2026

El seleccionado español se coronó por segunda vez y escaló en la tabla. Así quedó conformado el historial con todas las ganadoras desde 1930 al presente.

España se coronó campeona del mundo por segunda vez en su historia tras ganarle por 1 a 0 en el alargue a la Argentina en el Mundial 2026 . Con el gol de Ferran Torres, los de Luis De la Fuente conquistaron el título del mundo y escalaron en el ranking histórico.

Salió campeona por primera vez en Suecia 1958, con victoria por 5 a 2 ante la anfitriona. Luego en Chile 1962 le ganó 3 a 1 a Checoslovaquia y fue bicampeona; en México 1970, le ganó 4 a 1 a Italia para la tercera estrella de Pelé. Más acá en el tiempo, obtuvo la cuarta corona en EEUU 1994 tras ganarle una vez más a Italia pero por penales, tras un empate 0 a 0. El último título fue en Corea-Japón 2002, tras vencer a Alemania por 2 a 0.

La selección más condecorada de la historia de las Copas del Mundo, con cinco de ellas, es la brasilera. Además, tiene un historial a favor ante las demás campeonas del mundo dentro del certamen: jugó 26 partidos, ganó 13, empató 5 y perdió 8 veces.

La segunda selección con más campeonatos del mundo es la Gli Azzurri, con cuatro en su haber. Tiene historial a favor ante las demás campeonas del mundo dentro de la competición: 28 partidos, 14 ganados, empató 10 y perdió tan solo 4 veces.

Coronó como anfitriona en 1934 al derrotar a Checoslovaquia por 2 a 1. Su segundo título fue en Francia 1938, tras vencer 4 a 2 a Hungría, lo que le valió ser la primera bicampeona en la historia de los mundiales. En España 1982 se impuso en la final 3 a 1 a Alemania y por última vez lo consiguieron en Alemania 2006, después de superar por penales a Francia tras empatar 1 a 1 en los 120 minutos.

El conjunto europeo comparte la segunda posición con Italia, al contar con cuatro títulos. Tiene un historial balanceado ante campeones del mundo en el certamen, aunque igualmente es positivo: 35 partidos, 16 victorias, 10 empates y 9 derrotas.

Su primera coronación fue en Suiza 1954, después de vencer por 3 a 2 a Hungría; la segunda llegó siendo anfitriones, en 1974, tras derrotar a Países Bajos por 2 a 1; la tercera se dio en Italia 1990, al superar a la Selección argentina por 1 a 0; y la última vez fue ante el mismo rival, la Albiceleste, en Brasil 2014, al ganarle en tiempo suplementario por 1 a 0.

Alemania consiguió su última copa en Brasil 2014. Gentilez: DAZN

Argentina: 3

La Selección albiceleste se ubica en la cuarta posición del ranking de países que más campeonatos del mundo tiene con tres títulos conseguidos/ La Selección albiceleste se posicionó en la segunda posición del ranking de países que más campeonatos del mundo tiene con cuatro títulos conseguidos, después de la victoria ante España en 2026.

Curiosamente, tiene un historial negativo ante selecciones campeonas del mundo en dicho torneo: 31 partidos, 8 ganados, 9 empatados y 14 perdidos.

La primera vez se dio como anfitriona, en 1978, tras vencer a Países Bajos por 3 a 1, en el Estadio Monumental; la segunda se dio en México 1986, con Diego Armando Maradona a la cabeza, después de ganarle a Alemania por 3 a 2; la tercera se dio Qatar 2022, al vencer a Francia por penales, después de empatar 3 a 3 en el tiempo suplementario; la cuarta, última y más reciente, se dio tras ganarle a España en el Mundial de norteamérica 2026.

España: 2

La Roja fue creciendo en los últimos mundiales y de a poco se va amigando con el torneo. Luego de no conseguir disputar ninguna final en el siglo XX, en el posterior ya cuentan con 2 presencias en la última instancia. Tiene un historial negativo ante campeones del mundo, en dicho torneo: 21 partidos jugados, 5 victorias, 5 empates y 11 derrotas.

La primera vez que la ganaron fue en Sudáfrica 2010, tras ganarle 1 a 0 a Países Bajos en tiempo suplementario; mientras que la final de Norteamérica 2026 la perdieron en manos de Argentina, mientras que en su segunda vez, la final de Norteamérica 2026, la volvieron a ganar con gol de Ferran Torres en el minuto 106 del complemento.

Uruguay: 2

La selección uruguaya fue de mayor a menor en la historia de los mundiales. Al principio fue una de las potencias, pero con el paso del tiempo esa solidez en el armado de los equipos se fue diluyendo, aunque pudieron aprovecharlo a la perfección consiguiendo dos títulos en el siglo XX. Por otro lado, tiene historial bastante ajustado ante las campeonas del mundo en el busca del título más prestigioso del deporte: 20 partidos, 5 victorias, 8 empates y 7 derrotas.

En el primer Mundial de la historia se dio su primera estrella. En 1930, en el que fueron anfitriones, le ganaron a la Selección argentina por 4 a 2; 20 años más tarde, en Brasil 1950, le ganaron a la anfitriona por 2 a 1 en el conocido “Maracanazo”.

Francia: 2

La Selección francesa hoy es conocida como una de las potencias más significativas en los últimos mundiales, tras llegar a instancias finales en las últimas tres ediciones, y posee dos títulos del mundo. Su historial contra campeones del mundo es negativo: jugó 26 veces, ganó 8, empató 7 y perdió 11 enfrentamientos. (a la espera del tercer puesto vs Inglaterra)

El primero fue 1998, siendo anfitriones, tras vencer a Brasil por 3 a 0 en la final; la segunda estrella fue en Rusia 2018, al derrotar a Croacia por 4 a 2.

En 2018, con 19 años Kylian Mbappé se consagró campeón del mundo con Francia tras vencer 4-2 a Croacia en la final. FIFA

Inglaterra: 1

La Selección inglesa tan solo tiene una Copa del Mundo en su historial. Pese a haber inventado el fútbol, Los Tres Leones consiguieron su único título siendo anfitriones en 1966, tras ganarle a Alemania por 4 a 2. Por otro lado, es la selección que peor registro tiene enfrentando a campeones del mundo en el torneo: 25 partidos, 6 victorias, 6 empates y 13 derrotas (a la espera del tercer puesto vs Francia)