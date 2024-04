Acciones de Meta suben en la previa a la presentación de los resultados del primer trimestre

Nvidia: qué pasó con las acciones

Las acciones de chips de inteligencia artificial corrigieron bruscamente, y Nvidia (NASDAQ: NVDA) no es la excepción. Las acciones de la firma cayeron un 10%, siguiendo a las principales acciones de semiconductores debido a temores sobre una desaceleración en la inteligencia artificial. No está claro si la venta de la semana pasada marca el fin de la "manía de la inteligencia artificial" o es un contratiempo temporal. Incluso si las acciones de chips de inteligencia artificial disminuyen, es posible que NVDA no se vea afectada.