Alerta Cedears: cinco de las Siete Magníficas presentan resultados, ¿qué espera el mercado para el S&P500?

Cinco de las Siete Magníficas de Wall Street presentan resultados esta semana. De esta manera, solo falta que haga lo propio Nvidia, ya que Tesla se midió con el mercado en los días previos. La cita con el New York Stock Exchange (NYSE) para la empresa de microchips es el próximo 20 de noviembre, pero la plaza neoyorquina está a la espera de lo que sucederá con Alphabet Inc. el martes, seguido por Microsoft Corp. y Meta Platforms Inc. el miércoles, y Apple Inc. y Amazon.com Inc. el jueves, lo que por supuesto tendrá un impacto en los Cedears de esas empresas.