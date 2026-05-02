En cuánto queda la AUH de ANSES en mayo con Tarjeta Alimentar incluida

El beneficio vuelve a actualizarse este mes con aumento por inflación. El ingreso total depende también de la Tarjeta Alimentar.

El monto final varía según la cantidad de hijos y la composición familiar.

ANSES confirmó los nuevos montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para mayo, con un nuevo aumento del 3,4%, que impacta de manera directa en el ingreso de millones de familias.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Para entender cuánto se cobra realmente, es necesario sumar el complemento de la Tarjeta Alimentar , que sigue vigente, pero sin actualización en sus valores.

En mayo de 2026, el valor total de la AUH alcanza aproximadamente los $141.285 por hijo . Sin embargo, ese no es el monto que se cobra mes a mes. Como ocurre habitualmente, ANSES retiene el 20% del beneficio , que se acumula y se paga una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH . Por lo tanto, el ingreso mensual efectivo queda en $113.028,24 por hijo.

En el caso de hijos con discapacidad, la asignación es considerablemente más alta. El valor total supera los $460.000, con un pago mensual directo cercano de $368.035,28 tras la retención.

ANSES-HIJOS.webp

Monto de la Tarjeta Alimentar según cantidad de hijos

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no se actualiza por inflación y mantiene los mismos valores que vienen rigiendo desde meses anteriores. Los importes son los siguientes:

familias con 1 hijo: $52.250

familias con 2 hijos: $81.936

familias con 3 o más hijos: $108.062

Este beneficio se deposita automáticamente junto con la AUH en la misma cuenta bancaria y está destinado exclusivamente a la compra de alimentos. No permite extracción de efectivo ni otros usos.

Al mantenerse sin cambios, la Tarjeta Alimentar pierde peso dentro del ingreso total frente al aumento de precios, lo que impacta en el poder adquisitivo de las familias, pero se mantiene como un refuerzo clave.

AUH ESCOLAR 2.jpg

Cuánto se cobra en total en mayo 2026

Al combinar AUH y Tarjeta Alimentar, el ingreso mensual cambia según la cantidad de hijos. Para una familia con un hijo, el ingreso se compone de:

AUH: $113.028,24

Tarjeta Alimentar: $52.250

Total: $165.250 mensuales.

En el caso de dos hijos, el ingreso asciende a:

AUH: $226.056,48

Tarjeta Alimentar: $81.936

Total: $307.936.

Para familias con tres hijos:

AUH: $339.084,72

Tarjeta Alimentar: $108.062

Total: más de $447.146,72 mensuales

En situaciones particulares, como hogares con hijos con discapacidad, los ingresos pueden superar ampliamente estos valores. Existen casos donde el total mensual supera los $700.000, al combinar distintos beneficios.

auh anses.webp

Cuándo cobro la AUH de ANSES en mayo 2026

El calendario de pagos de mayo ya está definido y mantiene el esquema habitual de ANSES, organizado según la terminación del DNI.

Los pagos comienzan en los primeros días hábiles del mes y avanzan de manera escalonada. Cada beneficiario tiene una fecha asignada.

DNI terminados en 0 : lunes 11 de mayo

: lunes 11 de mayo DNI terminados en 1 : martes 12 de mayo

: martes 12 de mayo DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

miércoles 13 de mayo DNI terminados en 3 : jueves 14 de mayo

: jueves 14 de mayo DNI terminados en 4 : viernes 15 de mayo

: viernes 15 de mayo DNI terminados en 5 : lunes 18 de mayo

: lunes 18 de mayo DNI terminados en 6 : martes 19 de mayo

: martes 19 de mayo DNI terminados en 7 : miércoles 20 de mayo

: miércoles 20 de mayo DNI terminados en 8 : jueves 21 de mayo

: jueves 21 de mayo DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

Tanto la AUH como la Tarjeta Alimentar se depositan en la misma fecha, ya que el segundo es un complemento automático del primero.