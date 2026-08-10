Amazon financia una enorme planta de gas en Texas para sus centros de datos de IA + Agregar ámbito en









El predio contará con 35 turbinas capaces de aportar una potencia total de 7,65 gigavatios. GW Ranch buscaría evitar mayores costos para los ciudadanos en tarifas de electricidad, con mayor emisión de efecto invernadero.

Amazon financia: Construcción de una planta de gas en Texas para sus centros de datos.

Amazon ratificó este viernes que financia la construcción de una enorme central privada de generación eléctrica a gas en Texas, un complejo que podría convertirse en la mayor fuente individual de emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos.

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El proyecto, nombrado GW Ranch, suministrará electricidad a inmensos centros de datos y no estará conectado a una red eléctrica, una modalidad en auge por los gigantes tecnológicos para satisfacer con urgencia la demanda de energía requerida por el boom de la IA.

De acuerdo con las solicitudes de habilitación cursadas, el predio contará con 35 turbinas capaces de aportar una potencia total de 7,65 gigavatios.

Argumento de Amazon: Generar energía propia evita trasladar costos a los consumidores. El detalle La planta de Pecos County, Texas, cercana a la frontera con México, tendría permiso para emitir más de 30 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero al año, más que cualquier otra fuente individual en el país.

Amazon señaló que, al generar su propia energía, evitaría trasladar el costo a los ciudadanos estadounidenses, cuyas facturas de electricidad se dispararon a medida que las empresas de servicios públicos cobran a los consumidores por la nueva infraestructura que alimenta el auge de la inteligencia artificial.

El portavoz de Amazon indicó que "nuestro nuevo campus de centros de datos planificado en Pecos County hace precisamente eso: funciona con nueva generación in situ que no elevará los costos de electricidad para las familias de Texas y está diseñado para pasar a un servicio conectado a la red en cuanto los plazos de interconexión lo permitan". La contaminación, a la orden del día Si bien son menos contaminantes que las centrales de carbón, las plantas de gas son fuentes importantes de emisiones responsables del calentamiento climático. La producción de gas natural provoca fugas de metano, un gas con un poder de efecto invernadero muy elevado. Contaminación estimada: Podría ser la mayor fuente individual de emisiones de gases de efecto invernadero en EE. UU. NASA Cabe subrayar que estas centrales también emiten gases tóxicos y partículas finas que pueden representar un peligro para la salud.