OpenAI apuesta al hardware con un parlante IA diseñado junto a Jony Ive

Según expectativas del sector, el dispositivo presentaría forma de dona, sin pantalla. La empresa prevé lanzarlo en 2027 con un precio de entre u$s300 y u$s400.

OpenAI avanza en el desarrollo de un nuevo dispositivo potenciado por inteligencia artificial con el que profundizar su estrategia para expandirse más allá del software . En detalle, se trata de un altavoz inteligente sin pantalla , con un diseño circular, portátil y con piezas móviles que le otorgarán una interacción más "humana". Según las expectativas del sector, se espera que el equipo se lance al mercado en 2027 con un precio superior a u$s300 .

El producto apunta a convertirse en una computadora centrada en IA capaz de asistir al usuario en tareas cotidianas , al tiempo que busca diferenciarse de los actuales parlantes inteligentes dominados por Amazon y Google.

A diferencia de los asistentes inteligentes tradicionales, el proyecto de OpenAI analiza incorporar componentes móviles que cambiarán de posición mientras interactúa con el usuario, además de luces que indicarán cuándo está escuchando o respondiendo. El objetivo es transmitir una sensación más cercana a un objeto "vivo" que a un simple parlante. El dispositivo tendría el tamaño aproximado de un disco de hockey y forma de dona, pensado para trasladarse fácilmente por toda la casa con una sola mano.

También contará con micrófonos y parlantes para mantener conversaciones mediante voz, además de cámaras y otros sensores que permitirán captar información del entorno y aportar contexto visual a la inteligencia artificial.

Con su diseño, OpenAI pretende que el dispositivo sea utilizado durante todo el día como una evolución del actual modo de voz de ChatGPT. Según las fuentes citadas por Bloomberg, el hardware empleará modelos de IA más avanzados para ofrecer conversaciones cada vez más naturales y personalizadas. Como sucede con los modelos actuales ofrecidos por la empresa de Sam Altman, el dispositivo aprenderá las preferencias y hábitos del usuario para adaptar sus respuestas y comportarse de manera más similar a una persona.

El desarrollo se realiza junto al estudio LoveFrom, fundado por Jony Ive, el histórico diseñador responsable del iPhone, el iPad, el iPod y el Apple Watch. Ive también cofundó la startup de hardware adquirida por OpenAI el año pasado.

Jony Ive, el diseñador detrás de la estética del futuro producto de OpenAI.

De acuerdo con las fuentes, el dispositivo tendrá un diseño premium, construido con materiales metálicos de alta calidad. La empresa analiza comercializarlo por un valor de entre u$s300 y u$s400, un precio superior al de la mayoría de los parlantes inteligentes actuales, aunque por debajo del de un iPhone.

El desarrollo del hardware, en medio de la batalla legal con Apple

El desarrollo del nuevo dispositivo se produce en paralelo a la disputa judicial entre Apple y OpenAI. El fabricante del iPhone denunció a la compañía de inteligencia artificial de apropiarse de secretos comerciales relacionados con técnicas de acabado metálico para futuros productos. Según la demanda, OpenAI habría inducido a error a uno de sus proveedores históricos para acceder a tecnología confidencial.

Desde OpenAI rechazaron las acusaciones, las calificaron como "demasiado vagas y generalizadas" y aseguraron que el dispositivo que preparan es completamente diferente a cualquier producto de Apple. La empresa sostuvo además que realizó una investigación interna tras la presentación de la demanda y reiteró ante la Justicia que el proyecto no infringe propiedad intelectual de la firma de Cupertino.

Pese al litigio, OpenAI mantiene su hoja de ruta y continúa trabajando para presentar oficialmente el dispositivo este año con la intención de iniciar su comercialización durante 2027.