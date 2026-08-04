Jeff Bezos planea vender acciones de Amazon por u$s4.000 millones: qué hay detrás de la operación + Agregar ámbito en









Las acciones de Amazon avanzaron más de 4,5% y permitieron que su capitalización de mercado superara los u$s3 billones.

Las acciones de Amazon avanzaron más de 4,5% y permitieron que su capitalización de mercado superara momentáneamente los US$ 3 billones. El País

Jeff Bezos volvió a captar la atención de Wall Street luego de presentar un plan para desprenderse de una parte de su participación en Amazon. El fundador del gigante del comercio electrónico venderá hasta 15 millones de acciones, una operación valuada en alrededor de u$s4.070 millones a los precios actuales del mercado.

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La noticia se conoció apenas después de que Amazon alcanzara un nuevo hito bursátil. Las acciones de la compañía avanzaron más de 4,5% y permitieron que su capitalización de mercado superara por un momento los u$s3 billones, impulsada por el optimismo de los inversores sobre el crecimiento del negocio y las perspectivas de la inteligencia artificial. Sin embargo, tras conocerse el plan de venta de Bezos, el papel retrocedió cerca de 1% en las operaciones posteriores al cierre.

El mayor accionista de Amazon La venta se realizará bajo un plan 10b5-1, un mecanismo habitual en EEUU que permite a los ejecutivos programar operaciones de compra o venta de acciones con anticipación.

Este tipo de planes busca evitar conflictos relacionados con el uso de información privilegiada, ya que las transacciones quedan definidas antes de que puedan producirse eventos relevantes para la compañía.

Las acciones de Amazon avanzaron más de 4,5% y permitieron que su capitalización de mercado superara momentáneamente los US$ 3 billones. Forbes Los títulos que venderá Bezos corresponden a las acciones fundacionales que recibió cuando creó Amazon en 1994. De concretarse la operación, su participación pasará de aproximadamente 884 millones de acciones a 869 millones, lo que representará cerca del 8,1% del capital de la empresa.

Aun así, seguirá siendo el mayor accionista individual de Amazon y conservará una participación valuada en torno a u$s244.000 millones, según las cotizaciones actuales. Estrategia de diversificación No es la primera vez que el empresario vende parte de sus acciones. En los últimos años realizó varias operaciones similares para financiar otros proyectos, entre ellos la compañía aeroespacial Blue Origin, iniciativas filantrópicas y diferentes inversiones personales. Pese a la magnitud de la operación, los analistas consideran que este tipo de ventas responde a una estrategia de diversificación patrimonial más que a una señal de desconfianza sobre el futuro de Amazon. De hecho, la empresa continúa obteniendo beneficios del crecimiento de su negocio de computación en la nube, la expansión de la inteligencia artificial y el buen desempeño de su plataforma de comercio electrónico, factores que sostienen el interés de los inversores por la acción.