Amazon, Microsoft y más: las inversiones favoritas de Morningstar en un mundo marcado por la IA y la tensión global

Amazon: Son líderes en la nube pública. Si analizamos su oferta de servicios dentro de AWS, hace 15 años que ofrecen un servicio llamado IA y aprendizaje automático. Esto no es nuevo para Amazon, pero la IA generativa sí lo es. Están muy bien posicionados; ya se están beneficiando enormemente. Ya generan miles de millones de dólares en ingresos anuales por ser el mayor proveedor de nube pública. Se beneficiarán enormemente. Microsoft: Han migrado su negocio a uno basado en suscripción. Son el segundo mayor proveedor de servicios en la nube después de AWS, con Microsoft Azure. Por lo tanto, se benefician desproporcionadamente porque ya tienen todas estas relaciones empresariales. Y aún mantienen todas esas posiciones de monopolio en áreas como Windows y Office.

apple, amazon, microsoft.jpg Las acciones tecnológicas serán las dominantes del mercado en 2025-2026

El panorama en las acciones del sector público

En cuanto al sector de servicios públicos, Lee cuenta que Miller destacó la importante brecha entre la oferta y la demanda de energía: "La idea de este ajuste de la oferta y la demanda (no solo la cantidad absoluta de demanda, sino la estrecha relación entre la generación y la demanda de electricidad) es que la oferta y la demanda se reducen". Al respecto, destacó dos acciones con mayor experiencia en construcción de infraestructura y optimización de la cadena de suministro para cubrir la brecha en la oferta.

Edison Internacional: Hay que construir mucha distribución. Eso implica que muchas empresas están construyendo infraestructura. Edison planea invertir u$s8.000 millones al año durante los próximos 10 años. Van a invertir una cantidad considerable de dinero que impulsará un gran crecimiento de las ganancias.

Eversource Energy: Eversource es la mayor empresa de servicios públicos del noreste (Connecticut, Massachusetts, Nuevo Hampshire). Nuevamente, se trata de infraestructura, especialmente de transmisión interestatal. Así que se puede transportar cualquier tipo de energía limpia, por ejemplo, desde el norte del estado de Nueva York, donde hay menos demanda, hasta Massachusetts, e incluso posiblemente hasta Boston o Connecticut. Ese es el gran desafío y la gran oportunidad.

Qué le depara a las acciones vinculadas a la Defensa

Sobre el tan promocionado sector de Defensa en la actualidad geopolítica, que sería la tercera gran tendencia, Lee señala que Owens marcó una diferencia clave entre esta industria y muchos otros sectores del mercado: “La industria de defensa no se mueve al ritmo de la economía como la mayoría de las acciones. En realidad, está impulsada por el gasto militar, que a su vez depende, digamos, de la percepción del riesgo geopolítico mundial.

Dudo si llamarlo una mega-tendencia o no, pero lo que se observa es la tasa de crecimiento del gasto militar a nivel mundial. Esto se debe principalmente a los presupuestos de defensa de EEUU, pero ahora también, cada vez más, a los de Europa”.

Así Owens destacó dos acciones infravaloradas que, en su opinión, están bien posicionadas para estas tendencias geopolíticas: Huntington Ingalls Industries y General Dynamics. Owens explicó que Huntington es prácticamente un monopolio; todo su negocio se centra en la construcción naval mientras que General Dynamics tiene una parte significativa de su negocio en el mismo sector. Ambas producen submarinos nucleares y, en esencia, colaboran en la producción de submarinos y destructores nucleares. Huntington es la única empresa que fabrica portaaviones, los reabastece y los reequipa.

Tendencias de inversión: qué se viene

Tras el MIC 2025 Lee resume así la tesis de inversión: “El inversor que busque valor a medio plazo no puede ignorar estas tres tendencias. No son apuestas tácticas, sino vientos de fondo con capacidad de transformar sectores enteros”. En un entorno de elevada dispersión y múltiples incertidumbres macroeconómicas, la clave está en identificar a las compañías que no solo sobreviven al cambio, sino que lo lideran, por eso Lee recomienda más que elegir entre crecimiento o valor, se trata de apostar por las empresas que están en el centro del nuevo ciclo económico.

Las seis propuestas de Morningstar -Amazon, Microsoft, Edison, Eversource, Huntington e Ingalls- comparten una característica esencial: no son modas especulativas. "Son compañías con modelos de negocio sólidos, ventajas competitivas claras y alineadas con mega- tendencias que han llegado para quedarse", señala Lee.