Automotrices: Renault recortará hasta 20% de su plantilla de ingenieros para imitar a sus competidores chinos + Seguir en









Los fabricantes chinos son conocidos por sus bajos costos y sus plazos de desarrollo más rápidos.

El esquema chino se impone en las automotrices europeas.

El fabricante de automóviles francés Renault anunció este miércoles que recortará a nivel mundial entre un 15% y un 20% su plantilla de ingenieros en los próximos dos años, informó el martes una portavoz, en un intento por ganar en agilidad frente a la competencia de los rivales chinos de bajo costo.

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Los recortes afectarán a hasta 2.400 empleados, teniendo en cuenta que la plantilla actual de ingeniería ronda entre 11.000 y 12.000 personas. Renault contaba con un total de 100.541 empleados a finales del año pasado.

La competencia con China: cómo cambió el esquema de trabajo Renault, al igual que todos los fabricantes de automóviles tradicionales, está viendo cómo una gran cantidad de marcas chinas irrumpen en sus mercados más importantes. Los fabricantes chinos son conocidos por sus bajos costos y sus plazos de desarrollo más rápidos.

El director general de Renault, François Provost, afirmó que el grupo debería imitar los métodos chinos. Así, la empresa ya logró reducir el tiempo de desarrollo de su nuevo Twingo a 21 meses tras asociarse con ingenieros chinos en su centro de investigación y desarrollo en China.

La reducción de plantilla forma parte de la estrategia de transformación más amplia de Provost, presentada el mes pasado. Los recortes en ingeniería de Renault fueron adelantados por el periódico regional francés Ouest-France.