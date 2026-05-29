Inversiones ganadoras de mayo: las acciones saltaron hasta 29% y los bonos CER consolidaron su liderazgo de 2026

Los activos locales cerraron el mes con avances generalizados, impulsados por balances bancarios sólidos, menor presión cambiaria y una nueva compresión del spread soberano.

Acciones, bonos y estrategias en pesos cerraron mayo con fuertes ganancias, en un mes marcado por la calma cambiaria, la baja del riesgo país y el renovado apetito por activos argentinos.

Las acciones y los bonos argentinos cerraron mayo con fuertes ganancias y consolidaron uno de los mejores desempeños del año, en un contexto de mayor apetito por riesgo, balances bancarios que superaron las expectativas del mercado y una nueva caída del riesgo país, que perforó el umbral de los 500 puntos básicos por primera vez en varios meses.

A su vez, la calma cambiaria volvió a favorecer a las estrategias en pesos , aunque el mercado empieza a mirar junio con mayor selectividad por la inflación, el frente político y las señales externas.

En ese escenario, las acciones argentinas volvieron a quedar entre las inversiones ganadoras , con subas de hasta 29% en dólares , mientras que los bonos CER consolidaron su liderazgo dentro de las estrategias en pesos durante 2026.

De esta forma, mayo cerró como el mejor mes del año para los activos argentinos . El S&P Merval avanzó 11,8% en pesos y 12,7% en dólares , y revirtió con amplitud la caída de abril , cuando había perdido 5,5% en moneda local y 7,2% medido al contado con liquidación .

Al mismo tiempo, el riesgo país comprimió cerca de 80 puntos básicos y terminó en 493 , cerca del mínimo del año en enero, y ya en un nivel que volvió a instalar la discusión sobre una eventual reapertura del mercado voluntario de deuda.

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Actividad récord, respaldo del FMI y upgrade de Fitch cambiaron el clima del mercado

El cambio de tono en los mercados no respondió a un solo factor. Durante el mes, se combinaron tres señales principales que mejoraron el ánimo del mercado: una actividad económica más firme, una acumulación de reservas relevante y una lectura de inflación más favorable.

Según informó el INDEC, el EMAE de marzo creció 5,5% interanual y 3,5% mensual desestacionalizado, hasta alcanzar un máximo histórico, con subas en 14 de los 15 sectores relevados. El agro lideró con un avance de 17,9% interanual, seguido por minería, con 16,3%.

A ese dato se sumó la aprobación de la segunda revisión del programa con el FMI, que habilitó un desembolso adicional de u$s1.000 millones. Para Grupo SBS, ese avance fue una “señal positiva para la narrativa de crédito”, aunque no suficiente por sí sola para despejar todos los riesgos de mediano plazo.

El evento financiero más importante del mes fue la decisión de Fitch de elevar la calificación soberana argentina a B- desde CCC+. Así, la mejora de calificación abrió una posible ventana para volver al mercado internacional de deuda, aunque todavía con límites claros

El movimiento coronó una trayectoria de mejora que había partido de niveles de estrés extremo en 2023 y tuvo una reacción inmediata en los precios: el Merval saltó 4,2% el día del anuncio, los ADRs treparon hasta 10% y los Globales avanzaron hasta 2,8%, liderados por el GD41.

Así, la mejora de calificación abrió una posible ventana para volver al mercado internacional de deuda, aunque todavía con límites claros.

La calma cambiaria volvió a potenciar las apuestas en pesos

En ese contexto, el carry en pesos volvió a quedar en el centro de la escena. Desde Quantum Finanzas explicaron que, “como el tipo de cambio ARS/USD CCL se apreció nominalmente 2,2% —y 3,5% el oficial—, las colocaciones en pesos fueron las de mayor rendimiento directo medidas en CCL”.

La explicación estuvo en la combinación de tasas en pesos todavía atractivas frente a un tipo de cambio contenido. Mientras el dólar se movió poco, el devengamiento de los instrumentos en moneda local permitió capturar retornos superiores medidos en dólares financieros.

Sin embargo, el margen hacia adelante parece más estrecho. En este sentido, desde Grupo SBS señalan que “las oportunidades en curvas de pesos ya no son tan evidentes como meses atrás” y remarcan que el posicionamiento dependerá de la visión de cada inversor sobre liquidez, inflación, tasas, tipo de cambio y riesgo electoral.

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Los bonos CER marcaron el pulso y los Globales acompañaron la baja del riesgo país

En renta fija, mayo mostró una diferencia clara entre los instrumentos en pesos y los bonos soberanos en dólares. La deuda hard dollar acompañó la baja del riesgo país, pero con retornos más moderados.

Sergio González, head de Asset Management en Cohen Aliados Financieros, y Martín Mejia, analista de Asset Management, ambos CFA, señalaron que “mayo trajo una compresión del riesgo país, que cerró el mes en torno a los 488 puntos básicos”.

Según los especialistas, ese movimiento “se reflejó en los retornos positivos de los bonos soberanos de mayor duration: el GD41 subió un 4,0% y el GD35 un 3,9%”.

Desde Puente, Eric Ritondale, economista jefe de la firma, completó el cuadro con una mirada más amplia sobre la curva. Según el analista, los Globales de ley Nueva York “registraron avances moderados concentrados en el tramo medio y largo”, con una suba de 2,4% en el GD46, 2,0% en el GD35 y 1,7% en el GD30.

Grupo SBS mantiene como principales apuestas dentro de los Globales al GD35 y al GD41, “por su mayor convexidad ante compresión hacia pares emergentes”.

Del lado de los pesos, el liderazgo volvió a estar en los instrumentos CER y en las letras a tasa fija. Ritondale resumió que “la estrategia ganadora estuvo en la permanencia en activos en pesos de tramo medio, principalmente Bonos CER y letras a tasa fija”.

En ese sentido, explicó que la curva CER fue la “líder del mes”, con subas generalizadas de entre 2% y 3% mensual, entre ellas 3,6% en el TZXM9, 2,4% en el TZXS8 y 1,4% en el TX28.

Cohen también destacó el desempeño de la deuda CER. González y Mejia señalaron que los bonos ajustados por inflación “continuaron destacándose tal como viene ocurriendo en los últimos meses” y remarcaron que el TZXD7 sobresalió “con un rendimiento de 4,2%, siendo este el de mejor desempeño en dólares”.

Bancos y energía lideraron el rally del S&P Merval

En renta variable, el protagonismo fue para bancos y energía. El S&P Merval cerró mayo en máximos del año medido en dólares y, según Grupo SBS, “aún cuenta con un upside de 14,1% si consideramos los máximos de enero de 2025”.

La recuperación fue especialmente fuerte en el sector financiero, que venía rezagado frente a otras áreas del mercado. Desde Cohen destacaron a este medio que Banco Macro y Grupo Financiero Galicia fueron dos de los grandes ganadores del mes.

“Dentro de los sectores más destacados, energético y financiero, YPF fue una de las más destacadas con un incremento cercano al 20% en dólares en el mes, mientras que los bancos Grupo Macro y Grupo Financiero Galicia aumentaron en torno a un 26% y un 20% en dólares respectivamente”, indicaron González y Mejia.

Los analistas agregaron que esos avances “estuvieron impulsados por la presentación de resultados corporativos y por las proyecciones positivas que el mercado espera hacia adelante”.

Aun así, desde SBS mantienen su preferencia de mediano plazo por Oil & Gas. La firma sostuvo que, pese al fuerte impulso de los bancos, sigue favoreciendo a “VIST, PAM e YPF como el sector con mejores fundamentos de mediano plazo”.

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Cedears: tecnológicas en máximos y petróleo en su peor mes desde la pandemia

El contexto internacional también acompañó a los buenos vientos locales. Wall Street encadenó su novena semana consecutiva de subas y volvió a operar en máximos históricos.

En cuanto a los Cedears, desde Cohen señalaron que “el SPY (fondo que replica el S&P500) anotó una suba del 5,1% y el QQQ (fondo que replica el Nasdaq 100) avanzó un 9,3%, traccionados principalmente por los balances positivos que presentaron las empresas de semiconductores”.

De está forma, el Nasdaq acumuló cerca de 25% entre abril y mayo, en su mejor racha bimestral en más veinte años.

El contraste estuvo en el petróleo. El Brent cayó cerca de 19% en mayo, hasta la zona de u$s92, y registró su peor mes desde el inicio de la pandemia. La baja respondió a expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que reduzca la incertidumbre sobre la oferta y el tránsito por el Estrecho de Ormuz.

Sin embargo, los intercambios de fuego del 27 y 28 de mayo en Bandar Abbas volvieron a encender señales de prudencia. Grupo SBS advirtió que “la cautela deberá seguir estando a la orden del día”, ya que la destrucción de infraestructura clave en Medio Oriente podría tener impacto durante un tiempo, “en especial en cuestiones de logística”.

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Así, mayo cierra como un mes en que el mercado volvió a pagar riesgo local, premió la estabilidad cambiaria y revalidó el atractivo del carry en pesos. La pregunta para junio es si ese equilibrio puede sostenerse o si, después de semejante recuperación, la selectividad volverá a ser la principal defensa del inversor.