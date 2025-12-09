Renault redefine su rumbo y encara una etapa de crecimiento clave Por Pablo Sibilla + Seguir en









La industria automotriz atraviesa transformaciones profundas que impulsan nuevas estrategias, mayor innovación y desafíos de competitividad rumbo al próximo año.

Presidente y Director General de Renault Argentina.

Bienvenidos a la nueva Renault… o quizás debería decir a la antigua Renault. Porque hace cinco años, con el lanzamiento de Renaulution, no solo iniciamos una transformación profunda del negocio: decidimos reconectar con nuestra esencia.

Renault es parte de la historia argentina desde hace 70 años. Está en los recuerdos, en los viajes, en las familias. Por eso creamos la campaña “Historias Argentinas”, que además de recibir importantes galardones, estuvo nominada al Martín Fierro. Un reconocimiento que celebra no solo a la marca, sino al vínculo emocional que construimos con nuestros clientes. Pero lo más importante no es lo que dijimos que haríamos, sino que lo cumplimos.

Renault-y-Geely-acuerdo-02 Un año de consolidación y nuevos hitos En 2025, Renault volvió a ser sinónimo de tecnología e innovación. Con Kardian, primer modelo de esta nueva etapa, fue elegido “Auto del Año” y “Vehículo más seguro” por CESVI. Le siguieron Arkana y el nuevo Koleos, el SUV más equipado y tecnológico de su segmento, y el primero full hybrid de nuestra marca en llegar al país. Cerramos el primer semestre con un crecimiento del +97% en volumen, liderando en eléctricos con Kwid, Kangoo y Megane E-Tech, consolidando a Plan Rombo, nuestro plan de ahorro, y a Mobilize, la financiera de marca, como referentes en sus categorías.

Con más de 10 lanzamientos en dos años, y una inversión global de 3.000 millones de euros, Renault se transforma en nuestra región sobre tres pilares: un nuevo line-up internacional, una experiencia cliente fortalecida, y la aceleración en volúmenes preservando el valor de marca y la rentabilidad sustentable del negocio.

El principal desafío que enfrentamos es la competitividad. El incremento de productos importados representa un reto para todas las terminales, pero también una oportunidad positiva para los clientes, que acceden a una mayor oferta de vehículos.

Mirando hacia 2026, nos preparamos para un hito de producción nacional: el lanzamiento de nuestra pick-up de media tonelada, la primera de estas características fabricada en el país. Este proyecto será clave para transformar el perfil de nuestra Planta Santa Isabel en Córdoba, orientándola hacia la exportación y consolidando el rol de Renault como actor estratégico en la industria automotriz argentina.