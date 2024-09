¿Baja el dólar tarjeta con el fin del impuesto PAIS? Preocupa el rojo turístico y la presión sobre las reservas

El tributo expira en diciembre. De no haber otros cambios, el dólar tarjeta caería de $1.571 a $1.277 (a precios de hoy). ¿Qué hará el Gobierno? Por el encarecimiento de Argentina en dólares ya sube fuerte el déficit por turismo, pero podría dispararse si esto se concreta.

De acuerdo con la letra volcada por el Gobierno en el proyecto de Presupuesto 2025, no se buscará renovar el impuesto PAIS. Así, el tributo ya no estaría en vigencia desde el 23 de diciembre. Más allá del impacto en las importaciones, que dejarán de estar grabadas con el actual 7,5%, se impuso un interrogante entre analistas, operadores y consumidores: ¿qué pasará a partir de ese momento con el dólar tarjeta y el dólar ahorro? De no mediar ningún cambio adicional, estos tipos de cambio se abaratarán alrededor de un 19%; a precios de hoy en el Banco Nación, implicaría una baja de $1.571 a $1.277, prácticamente el mismo valor del blue y mucho más cerca del MEP.