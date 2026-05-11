La ciudad patagónica que será el epicentro del "anillo de fuego" en el Eclipse Solar Anular 2027 + Seguir en









Chubut se posiciona como un escenario privilegiado a nivel global para el fenómeno astronómico del 2 de octubre del próximo año.

La localidad perteneciente a Chubut será testigo directo del eclipse solar anular que recorrerá el planeta.

Trevelin se ubica en un lugar privilegiado para el gran evento astronómico del 2 de octubre de 2027. Al encontrarse dentro de la zona de máxima visibilidad, la localidad perteneciente a Chubut será testigo directo del eclipse solar anular que recorrerá el planeta. Este fenómeno permitirá observar el famoso "anillo de fuego", consolidando a la Patagonia como un destino científico y turístico de primer nivel.

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Trevelin, situada a las puertas del Parque Nacional Los Alerces, emerge como un sitio estratégico a nivel global para presenciar el próximo eclipse. Este evento se produce cuando la Luna se alinea entre la Tierra y el Sol sin ocultarlo totalmente, permitiendo que un brillante borde solar sobresalga y cree el espectacular "anillo de fuego" sobre la cordillera de la provincia.

Famosa por sus raíces galesas y su entorno natural privilegiado, la localidad ya diseña una agenda a la medida del eclipse. La propuesta va mucho más allá de la observación: se planean charlas con científicos, campamentos bajo las estrellas y expediciones a miradores panorámicos para vivir el evento en comunidad. Es la oportunidad ideal para que el visitante descubra, además, la mezcla de aventura y cultura que define a este rincón cordillerano.

travelin-chubut Ubicada en la cordillera de Chubut, cerca del Parque Nacional Los Alerces, Trevelin empezó a posicionarse como uno de los destinos más privilegiados del mundo para seguir el eclipse.

Cómo será el Eclipse Solar Anular 2027 y de qué se trata el "anillo de fuego" El fascinante "anillo de fuego" tiene una explicación física: ocurre cuando la Luna se encuentra en su punto más lejano de la Tierra. Debido a esa distancia, su tamaño no alcanza a tapar por completo al Sol, permitiendo que un borde resplandeciente escape por los costados. Este detalle técnico es precisamente lo que vuelve locos a fotógrafos y astrónomos, quienes buscan capturar esa corona perfecta que no se ve en un eclipse total.

Este fenómeno solo es visible desde una franja de tierra muy reducida, lo que otorga un valor estratégico enorme a las localidades situadas en su trayectoria. Por esta razón, ciudades como Trevelin captan la atención de la comunidad internacional con muchísima antelación.

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